NHL: Marinčin asistoval pri prehre Toronta, Tatar sa zranil

New York 4. marca (TASR) - Slovenský hokejový obranca Martin Marinčin si v noci na stredu pripísal v zámorskej NHL jednu asistenciu, jeho Toronto však prehralo na ľade San Jose 2:5.

Marinčin vystrelil v 23. minúte od modrej čiary a puk po jeho strele dorazil do bránky Auston Matthews, ktorý svojím 46. gólom v sezóne vyrovnal na priebežných 1:1. Pre slovenského zadáka to bol štvrtý bod (1+3) v 24. zápase v tomto ročníku.

Montreal zvíťazil na ľade New Yorku Islanders 6:2. Zápas nedohral slovenský útočník v službách Canadiens Tomáš Tatar, ktorý v prvej tretine po zákroku domáceho Devona Toewsa tvrdo narazil ramenom na mantinel. V závere tretiny sa ešte vrátil na striedačku, ale v druhej dvadsaťminútovke už na nej nesedel.

Dvadsaťdeväťročný krídelník odohral v zápase počas štyroch striedaní iba 2:45 minúty. Podľa zámorských médií utrpel zranenie v hornej časti tela. Podľa trénera „Habs“ Claude Juliena by nemalo byť vážnejšie.

„Z hry sme ho stiahli z preventívnych dôvodov,“ povedal Julien o zranení Tatara. „Viac budeme vedieť zajtra. Nemyslím si, že to bude dlhodobé. Pre nás bolo dôležité, aby po tom menšom zranení ďalej nehral. Veríme, že na ďalší zápas bude pripravený,“ uviedol pre klubovú televíziu.

Boston vedený kapitánom Zdenom Chárom uspel v šlágri Východnej konferencie na ľade Tampy Bay 2:1. Fín Tuukka Rask predviedol v bránke Bruins 20 úspešných zákrokov, Slovák Jaroslav Halák sledoval duel zo striedačky. V drese Lightning sa predstavil obranca Erik Černák. Dallas v zostave s Andrejom Sekerom podľahol Edmontonu 1:2 po predĺžení.

Výsledky NHL:

New York Rangers - St. Louis 1:3, Pittsburgh - Ottawa 7:3, New York Islanders - Montreal 2:6, Tampa Bay - Boston 1:2, Minnesota - Nashville 3:1, Winnipeg - Buffalo 3:1, Dallas - Edmonton 1:2 pp, Chicago - Anaheim 6:2, Vegas - New Jersey 3:0, San Jose - Toronto 5:2 /MARINČIN za hostí 0+1/