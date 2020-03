Šéf UEFA vylúčil prevratné zmeny v Lige majstrov, očakáva zlepšenie VAR

TASR

Dnes o 16:14

Amsterdam 3. marca (TASR) - Prezident Európskej futbalovej únie (UEFA) Aleksander Čeferin vylúčil prevratné zmeny v Lige majstrov či ďalších popredných kontinentálnych súťažiach. Na utorňajšom Kongrese UEFA v Amsterdame vyhlásil, že v opačnom prípade by to bol „rozsudok smrti“ pre futbal.

Čeferin hovoril v prítomnosti prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianniho Infantina, ktorý od budúceho roka presadil rozšírenie majstrovstiev sveta klubov na 24 účastníkov. „Účel musí byť nad ziskom. Keď sa zisk stane nadradeným nad účelom, je čas biť na poplach,“ citovala Čeferina agentúra DPA.

Nespokojný s fugovaním systému VAR

Šéf európskeho futbalu nie je spokojný ani s tým, ako funguje systém VAR, a očakáva jeho zlepšenie. Kritizoval tiež zmenu pravidiel o neúmyselnom hraní rukou, ktoré po novom trestajú útočiacich, nie však brániacich hráčov.

„Nie je to jasné. Aj tréneri na svojom stretnutí, na ktorom sa zúčastnili Jürgen Klopp z FC Liverpool či Zinedine Zidane z Realu Madrid, dospeli v úlohe videoasistentov k rozdielnym verdiktom." Medzinárodný výbor pre pravidlá futbalu (IFAB) neurobil na svojom sobotnom výročnom zasadnutí v Belfaste v súvislosti s VAR žiadne zmeny.

Konanie ME zatiaľ ohrozené nie je

V holandskej metropole sa diskutovalo aj o koronavíruse, podľa exekutívy UEFA momentálne nie je ohrozené riadne konanie letných majstrovstiev Európy. Vedenie organizácie v utorok prvýkrát pripustilo, že skúma aj záložné plány, no nezverejnilo detaily.

UEFA zriadila pracovnú skupinu, ktorá sa bude zaoberať narušením ligových súťaží pre šírenie nákazy. Vo Švajčiarsku zrušili všetky marcové zápasy v prvej a druhej najvyššej súťaži.

„Táto situácia môže otriasť profesionálnym futbalom od základov. Ak to pretrvá, nevyhneme sa žiadosti o finančnú pomoc od UEFA," informoval prezident Švajčiarskeho futbalového zväzu (SFV) Dominique Blanc.

Upravia finančnú fair play?

UEFA uvažuje aj o úprave finančnej fair play v čase, keď Manchester City bojuje na Športovom arbitrážnom súde (CAS) o zvrátenie vylúčenia z Ligy majstrov pre jej porušenie.

„Ešte je skoro tvrdiť, ako to bude vyzerať v budúcnosti, ale pravdepodobne to budeme musieť prispôsobiť. Bol to úspešný systém, v európskom futbale už takmer nie sú finančné straty, prichádzajú však nové časy,“ dodal Čeferin.