Slovenka žijúca v Singapure nakrútila video, ako krajina bojuje s koronavírusom. Vraví, že na paniku niet dôvod

Ingrid vo videu uviedla 8 konkrétnych príkladov, ako štát bojuje proti šíreniu vírusu.

Ingrid žije dlho v Singapure a vôbec nepodlieha panike kvôli šíriacemu sa vírusu — Foto: YouTube/Cestuj s Ingrid On The Go

BRATISLAVA 3. marca - Slovenka Ingrid Visolajská žije v Singapure. Ako uvádza na svojom profile na Facebooku, denne dostávala množstvo otázok ohľadom koronavírusu a toho, ako sa jej žije v cudzej krajine počas epidémie. Podľa jej slov nie je dôvod na paniku a vo veľkomeste kde býva, si so zastavením šírenia nákazy poradili naozaj bravúrne. Aj ostatným krajinám tak môže ísť podľa Ingrid tento štát príkladom.

Video za pár dní videli tisíce ľudí

Ingrid vo voľnom čase tvorí videá a zverejňuje ich na YouTube pod menom CESTUJ s Ingrid On The Go. Zatiaľ má na konte 5 videí a z toho najúspešnejšie je práve to o koronavíruse. Sama neverila, keď za pár dní mala na videu vyše 8 tisíc videní. Video Ako Singapur úspešne bojuje proti vírusu malo najprv len anglickú verziu, ale potom sa rozhodla, že zverejní aj tú slovenskú.

Singapur zabraňuje šíreniu vírusu naozaj bravúrne

Ako Slovenka hovorí vo videu, v Singapure potvrdili zatiaľ 90 nakazených. Po prepuknutí epidémie uzavrela krajina svoje hranice všetkým, ktorí cestujú z Číny. Hoci v krajine žije viac ako 5 miliónov ľudí, Ingrid sa neobáva a nepodlieha zbytočnej panike. Vo videu uviedla 8 konkrétnych príkladov, ako štát bojuje proti šíreniu vírusu.

Do karantény umiestnili všetkých, čo boli v Číne, alebo prišli do styku s nakazenými

Tí, ktorí navštívili prednedávnom Čínu, boli na 14 dní umiestnení v karanténe. Taktiež tam umiestnili všetkých ľudí, ktorí prišli do styku s nakazenými. Ingrid prezradila aj to, že obyvateľom rozdali milióny masiek zadarmo. Na každú domácnosť pridelili 4 masky. Vydezinfikovali a vyčistili všetky verejné priestory, vrátane sídlisk, dopravných prostriedkov, reštaurácií a veľa iných miest.

Krajina podporila zamestnancov v tom, aby mohli pracovať z domu a zaviedli kontrolu teploty pred vstupom do kancelárií. V aplikácii Whatsapp vytvorili špeciálnu skupinu, kde pravidelne všetkých svojich obyvateľov informujú o súčasnej situácii, aby sa vyhli šíreniu nepravdivých správ. Krajina úspešne zdoláva vírus a už 60 ľudí sa vyliečilo. „Verím, že v rámci spoločného úsilia sa nám skôr či neskôr podarí zdolať koronavírus,“ povedala Slovenka.