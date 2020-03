TASR

Dnes o 13:31 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Sulík: SaS má záujem byť súčasťou vlády v akejkoľvek kombinácii

Strana SaS má záujem byť súčasťou vlády a je k dispozícii pre akúkoľvek konšteláciu.

Richard Sulík — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 3. marca (TASR) - Strana SaS má záujem byť súčasťou vlády a je k dispozícii pre akúkoľvek konšteláciu. Po stretnutí s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou to v utorok vyhlásil líder SaS Richard Sulík.

Dodal, že nechcú ďalšie komplikácie pre vznik vlády a súhlasia s rozdelením rezortov, a to osem pre OĽaNO, tri pre Sme rodina, dva pre SaS a dva pre Za ľudí. Ak sa líder Sme rodina Boris Kollár bude chcieť stať predsedom Národnej rady SR, SaS to bude rešpektovať.

Sulík súhlasí s rozdelením rezortov 8-3-2-2

V súvislosti s profilom niektorých kandidátov na ministrov Sulík podľa svojich slov súhlasí s predsedom Za ľudí Andrejom Kiskom. Ten uviedol, že vláda musí mať silný morálny kredit a bol presvedčený o tom, že pokiaľ by to šlo, vláda by sa mala zostavovať bez lídra Sme rodina Borisa Kollára.

Na snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová a predseda strany SaS Richard Sulík Foto: TASR/Martin Baumann

„Ak sú pochybnosti, treba sa pozrieť na minulosť tých ľudí preto, lebo existuje niečo ako reputačné riziko, a to naozaj táto nová, slušná pravicová vláda potrebuje čo najmenej,“ povedal v tejto súvislosti Sulík.

Šéf SaS súhlasí s rozdelením rezortov, podľa ktorého by jeho strane pripadli dve ministerstvá. „Máme dostatok odborníkov, máme silný program na to, aby sme vedeli dva rezorty riadiť,“ skonštatoval.

25-tisíc nájomných bytov ročne? To sa nedá

Sulík reagoval aj na návrh hnutia Sme rodina postaviť 25 000 nájomných bytov ročne. To sa podľa neho nedá kapacitne stihnúť. „Nie je kde a za čo postaviť tie byty,“ dodal. Znamenalo by to podľa neho, že by sa Slovensko extrémne rýchlo a extrémne veľa zadlžilo, čo Sulík nechce. Ak by to bol menší počet, napríklad 2000 bytov ročne, s tým by súhlasil.

Najsilnejšia strana, teda OĽaNO, si podľa neho vybrala post premiéra, Kollár ašpiruje na post predsedu parlamentu. „A keď my budeme akceptovať pravidlo v prípade ich dvoch, tak očakávam, že bude akceptované to isté pravidlo v prípade nás. My sme tretia najväčšia strana, čiže po tých dvoch pozíciách by sme mali byť na rade my,“ reagoval na otázky novinárov, či má stále záujem o ministerstvo financií.

Nepovedal teda jasne, či bude trvať na tomto rezorte pre svoju stranu. „Kvalita tej dohody je oveľa dôležitejšia ako rýchlosť,“ povedal Sulík na otázku, kedy by mohla byť hotová koaličná dohoda. Dodal, že to môže byť 18 dní aj 30.

V parlamente zrejme bez Nicholsonovej a Drobu

Sulík zároveň potvrdil, že je pripravený ísť do exekutívy. Kandidátom strany na podpredsedu parlamentu bude Martin Klus. Poslanecký klub má viesť Anna Zemanová.

Zvolení poslanci Lucia Ďuriš Nicholsonová, súčasná europoslankyňa, rovnako ako Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja, ako poslanci Národnej rady (NR) SR pravdepodobne nenastúpia. Informovali o tom na utorkovej tlačovej konferencii.

Odmietajú zákulisné ťahy

„Sme pripravení byť stabilným a stmeľujúcim prvkom novej vlády,“ uviedol Sulík. SaS je k dispozícii pre všetky kombinácie možnej vlády. Odmieta „zákulisné ťahy“. Zároveň potvrdil, že SaS by mali na základe počtu získaných mandátov pripadnúť dve miesta vo vláde. Na poste ministra financií si vie Sulík predstaviť aj Eduarda Hegera z OĽaNO, aj seba.

Na snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová a predseda strany SaS Richard Sulík Foto: TASR/Martin Baumann

Vo vyjednávacom tíme SaS budú dvaja stabilní členovia Richard Sulík a podpredseda strany Branislav Gröhling, podľa potreby v ňom budú aj Lucia Ďuriš Nicholsonová, Ján Oravec a Eugen Jurzyca, ktorý sa zároveň stáva vnútrostraníckym lídrom pre program. Sulík by mal pokračovať aj ako predseda strany.

Kto bude poslancom?

Členmi štvrtého poslaneckého klubu SaS budú okrem Sulíka Martin Klus, Jana Cigániková, Branislav Gröhling, Ondrej Dostál, Alojz Baránik, Peter Osuský, Ján Oravec, Anna Zemanová, Peter Cmorej, Marián Viskupič, Jaroslava Halgašová a Karol Galek.

Sulík zdôraznil, že prináša ľudí, ktorí sú aj autormi programu a zároveň väčšina má už skúsenosť s pôsobením v parlamente. Klub mal podľa neho v utorok prvé neformálne zasadnutie. Po možných odchodoch poslancov do vlády by mohol byť podľa Sulíka podpredsedom klubu terajší náhradník Roman Foltin.

Nicholsonová poznamenala, že mala záujem o post predsedníčky NR SR. „Zatiaľ to u mňa v prípade štvorkoalície vyzerá tak, že sa posuniem tam, kam patrím, a to je do Bruselu,“ vyhlásila.