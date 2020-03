TASR

Mojím cieľom je dať dokopy ústavnú väčšinu, tvrdí Igor Matovič

Na snímke zľava líder hnutia OĽaNO Igor Matovič a predseda strany Za ľudí Andrej Kiska prichádzajú na spoločné stretnutie — Foto: TASR/Jaroslav Novák

Bratislava 3. marca (TASR) – Cieľom pri zostavovaní vlády je dať dokopy ústavnú väčšinu. O svojom postoji to povedal líder víťazného hnutia OĽaNO zo sobotných (29.2.) parlamentných volieb Igor Matovič pred utorkovým stretnutím s predsedom strany Za ľudí Andrejom Kiskom.

V súvislosti so slovami Kisku po dopoludňajšom stretnutí s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou, že by preferoval budúcu vládu bez hnutia Sme rodina, Matovič uviedol, že "niečo v médiách počul, no nevie, či to bol oficiálny postoj". "Budeme sa rozprávať, slobodne," povedal pri vstupe do hotela, v ktorom budú obedovať. Na stretnutie prišli spoločne.