Klaudia Fiolová

Dnes o 17:29 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní V pokračovaní kultových Pirátov z Karibiku by sa v hlavnej úlohe mal opäť objaviť tento herec

Milovníci pirátskych filmov sa tak dočkajú šiesteho pokračovania filmu Piráti z Karibiku.

Johnnyho Deppa si mnohí obľúbili aj vďaka tejto filmovej úlohe — Foto: Imdb.com

HOLLYWOOD 3. marca - Najznámejší filmový pirát Jack Sparrow je späť. Disney chce natočiť ďalšie pokračovanie obľúbeného dobrodružného filmu. Milovníci pirátskych filmov sa tak dočkajú už šiesteho pokračovania filmu Piráti z Karibiku.

Johnny Depp je stelesnením piráta Jacka Sparrowa

Mnohí by si film nevedeli predstaviť bez charizmatického herca Johnnyho Deppa. Práve on hral hlavnú úlohu vo všetkých piatich dieloch. Vždy dobre naladený a trošku popletený pirát, ktorý si získal srdcia žien po celom svete. Hoci sa hollywoodsky herec dostal do sporu s bývalou manželkou Amber Heardovou a momentálne rieši súdne spory, nahrávacie štúdio Disney by ho napriek nepriaznivej situácii chcelo naspäť na plátno.

Johnny Depp je stále charizmatický Foto: Instagram@johnnydeppofficial •

Ako uvádza portál The Independent, vedenie Disney chce vrátiť rolu Jacka Sparrowa pôvodnému hercovi aj napriek tomu, že asi pred rokom, keď uviedli, že idú natáčať pokračovanie filmu, pôvodne tvrdili, že Johnnyho v role piráta nahradí niekto iný.