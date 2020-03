Klaudia Fiolová

Dnes o 14:09 čítanie na minútu 0 zdieľaní Noste túto kartičku vždy pri sebe. Môžete tým zachrániť život svojho domáceho miláčika

Vďaka tejto kartičke bude v prípade nehody či úrazu o vášho domáceho miláčika postarané.

Kartičku si môžete pohodlne vložiť do vašej peňaženky — Foto: Pixabay, Facebook/MVDr.Jana Morvayová-výjazdový veterinár

BRATISLAVA 3. marca - Už ste niekedy premýšľali nad tým, čo sa by sa stalo s vaším domácim miláčikom, keby sa vám niečo stalo a on by bol sám doma? Často sa stáva, že pes alebo mačka zostanú doma bez dozoru, sami však dlho nevydržia.

Potrebujú starostlivosť a pomocnú ruku svojho majiteľa. V prípade úrazu alebo nehody sa o nich vďaka tejto kartičke viete postarať aj na diaľku.

Vďaka tejto kartičke bude o vášho domáceho miláčika postarané

Na internete sa objavila kartička, ktorú si môžete ľahko stiahnuť a vytlačiť. Je vo formáte podobnom zdravotnej karte, ktorú si nosíte vždy so sebou. Môžete si ju vložiť do peňaženky a v prípade potreby ju vždy nájdu pri vás.

Princíp spočíva v tom, že na zadnú stranu karty napíšete meno a kontakt na človeka, o ktorom si myslíte, že by sa v prípade núdze mohol o vášho miláčika postarať. Na prednej strane je základný popis, „Môj pes je sám doma“ a vysvetlenie, čo má dotyčná osoba, ktorá sa ku karte dostane, robiť, a taktiež aj symbol zvieraťa.

Môj pes je sám doma Foto: Facebook/Útulok Trnava

Aj v prípade, ak človek nie je pri vedomí, záchranné zložky nazrú do peňaženky, či človek má doklady, nie je cukrovkár a podobne. Je to dobrá pomôcka nielen pre vás, ale aj pre vaše domáce zviera, ktoré sa nemusí báť, že sa o neho nikto nepostará v prípade núdze.

Kartičku si môžete stiahnuť na tomto odkaze.