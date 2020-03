Ľubomíra Somodiová

Dnes o 18:09 čítanie na minútu 0 zdieľaní Dcéra mu kradla peniaze, tak na ňu otec zavolal policajtov. Príučku však nakoniec dostal on

Chcel ju poučiť, že sa nemá kradnúť. Otec však dcére nedal šancu, aby mu vysvetlila, prečo mu z peňaženky berie peniaze.

NEW YORK 3. marca - Neexistuje žiadna kniha,v ktorej by boli spísané presné a jediné platné pravidlá, ktoré by rodičia mali aplikovať pri výchove svojich detí. Svoje o tom vie aj otecko, ktorý si myslel, že pre svoju dcéru robí to najlepšie. Zdá sa však, že sa mýlil.

So svojimi pocitmi sa zveril v anonymnom príspevku na sociálnej sieti Reddit. Jeho dcérka je šiestačka. Občas jej dal zopár drobných, aby si kúpila obed alebo desiatu. V poslednom čase si začal všímať, že mu z peňaženky akosi miznú peniaze. Nakoniec zistil, že mu ich berie vlastná dcéra.

Nie je vždy všetko tak, ako sa zdá

Rozčúlil sa a chcel ju potrestať tak, aby sa poučila. „Zavolal som políciu, aby so mnou prišli do školy a spolu so mnou dali mojej dcére lekciu. Policajti ju vytiahli z triedy, potom však jednému z nich povedala, že bola šikanovaná. Spolužiak, ktorý ju šikanoval, jej bral desiatu, prípadne ju nútil kupovať mu jedlo,“ začal s rozprávaním otecko. Jeho dcéra navyše kupovala desiatu kamarátovi, ktorý si to nemohol dovoliť.

Dievčatko bolo počas cesty domov celý čas ticho. „Povedal som jej, že som ju chcel naučiť, že krádež je zlá a môže ju dostať do problémov,“ napísal. Okrem toho povedal svojej dcére, nech v budúcnosti o svojich problémoch v škole povie jemu alebo mame. „Radi by sme ti pomohli,“ dodal.

Manželka bola zhrozená

Keď prišiel domov, jeho manželka nemohla uveriť, čo urobil. V očiach mala slzy. „Povedala mi, že to je jednosmerný lístok smerom k odlúčeniu od našej dcéry. Podľa nej som sa dcéry proste mal opýtať, prečo mi kradne peniaze,“ napísal. On sa domnieval, že by mu jednoducho klamala.

Dcéra sa medzičasom zdôverila mame, že sa strašne bojí, že spolužiak, ktorý ju šikanoval, jej to teraz odplatí. Okrem toho bola smutná, že tým, že nechtiac upozornila na jeho finančné problémy, stratí dôveru svojho kamaráta, ktorému kupovala desiatu.

Otec sa ľudí na Reddite pýtal, čo mal robiť a či spravil veľkú chybu. Mnohí mu odpovedali, že áno, keďže svojej dcére nedal šancu povedať pravdu.