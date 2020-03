Je v hre, že by Daniel Lipšic mohol byť vo vláde, uviedol Igor Matovič

TASR

Advokáta Daniela Lipšica považuje líder OĽaNO Igor Matovič za kvalitného človeka, je preto v hre, že by obsadil exekutívnu funkciu v prípadnej vláde.

Na snímke líder OĽaNO Igor Matovič počas brífingu s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou — Foto: TASR/Jaroslav Novák

Bratislava 2. marca (TASR) - Advokáta Daniela Lipšica považuje líder OĽaNO Igor Matovič za kvalitného človeka, je preto v hre, že by obsadil exekutívnu funkciu v prípadnej vláde. Potvrdil to Matovič na brífingu po stretnutí s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou.

„Dnes je v hre úplne všetko,“ reagoval Matovič na otázku novinárov, či by mohol byť Lipšic vo vláde, líder OĽaNO sa však s ním o tom ešte nerozprával. „Bol veľkou posilou v čase Radičovej vlády, takže teoreticky áno,“ odpovedal.

Chce ústavnú väčšinu

Líder OĽaNO opätovne potvrdil, že chce vo vláde štyri strany a dosiahnuť tak ústavnú väčšinu. „Keď to nevyjde, sú potom rozličné kombinácie, môžu byť teda vlády s tromi subjektmi v rôznych kombináciách,“ poznamenal.

Matovič nepotvrdil, či by si OĽaNO vzalo ministerstvo zdravotníctva, poslanec Marek Krajčí je však podľa neho v tejto oblasti fundovaný odborník. „Všetko je možné,“ odpovedal na otázku, či by ministerské posty obsadili aj ľudia, ktorí neboli zvolení do parlamentu. Matovič sa chce riadiť zvyklosťou, že sa jednotlivé mandáty vo vláde rozdelia medzi strany percentuálne podľa výsledku vo voľbách.

Matovič nevie, či by mohol predseda SaS Richard Sulík získať post ministra financií. Ten deklaroval o tento post záujem, ak by bola SaS druhou najsilnejšou stranou koalície. „Ak by sa podarila štvorkoalícia, zrejme táto matematika nevychádza," doplnil k Sulíkovi.

Vyrovnáva sa so zodpovednosťou

Predseda víťaznej strany v sobotných (29. 2.) parlamentných voľbách sa podľa svojich slov vyrovnáva so zodpovednosťou, snaží sa ju uchopiť a „niečo nepokaziť“. „Ako Alenka v ríši zázrakov, ktorá zrazu dostane hlavný kľúč od krajiny a má obrovskú zodpovednosť,“ odpovedal na otázku, ako sa cíti vo svojej pozícii.

Ak sa stane premiérom, bude podľa svojich slov na úrad vlády pozývať predsedov opozičných strán na spoločný obed, a to z úcty k voličom, ktorí ich volili. „Mojím cieľom počas budúcej vlády je čo najviac sa prihovoriť duši voliča Smeru-SD a ĽSNS," skonštatoval.

Chce zastupovať aj liberálov a Maďarov žijúcich na Slovensku

Líder OĽaNO tiež uistil, že v Národnej rade SR bude zastúpený hlas Maďarov žijúcich na Slovensku, ako aj liberálov. Deklaroval, že v poslaneckom klube OĽaNO je približne desať až 15 poslancov, ktorí sú liberálne orientovaní.

Dodal, že každý poslanec má ústavne garantované právo slobodne hlasovať v súlade so svojím presvedčením a svedomím. „V prípade otázok, ktoré sa týkajú života, si myslím, že by sme toto právo mohli dopriať každému poslancovi,“ uzavrel.