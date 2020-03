17-ročný Dávid Jakubkovič bodoval u poroty na plnej čiare. Z jeho spevu boli unesení a bez váhania ho jednohlasne posunuli do ďalšieho kola. Hoci mladý muž povedal na castingu, že to prišiel len vyskúšať, jeho spev sa zaradil medzi najlepšie výkony aj podľa Paľa Haberu, ktorý ho počul spievať už na parkovisku. Vypočujte si skvelé prevedenie pesničky Zatancuj si so mnou od Adama Ďuricu.