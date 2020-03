Ľubomíra Somodiová

Ľudia neveria, že je to realita. Domy pri jazere sa za noc zmenili na dokonalé ľadové kráľovstvo

Závan ľadového vzduchu a snehová búrka na východnom pobreží USA neďaleko jazera Erie premenili domy a ich okolie na zamrznuté kráľovstvo.

Na niektorých miestach mal ľad hrúbku až tri metre. — Foto: Youtube

NEW YORK 2. marca - Keď sa obyvatelia niekoľkých domov v Hamburgu v štáte New York ráno prebudili, nemohli uveriť vlastným očiam. Ocitli sa akoby v inom svete. Nielen ich domy, ale aj stromy a celé ulice pokrývala hrubá vrstva ľadu.

Silný vietor vytváral na blízkom jazere Erie obrovské vlny, ktoré dorazili až k samotným obydliam miestnych. Keďže sa teplota dostala pod bod mrazu, voda na domoch primrzla a vytvorila krásny vizuálny efekt.

Rozprávková realita

Sneh a ľad detailne lemujú strechy, dvere a okná. Snímky z Hamburgu pripomínajú zábery z obľúbeného animovaného filmu Frozen (Ľadové kráľovstvo). „Vyzerá to ako napodobenina, vyzerá to nereálne,“ povedal pre CNN Ed Mis, jeden z obyvateľov. Vnútri domu má úplnú tmu. „Je to trocha desivé,“ povzdychol si.

Dvor bol pokrytý trojmetrovou vrstvou ľadu. Hoci je na ľadové kráľovstvo pozoruhodný pohľad, keď sa bude ľadová prikývla topiť, obyvateľom to môže spôsobiť nemalé problémy. „Je to krásny pohľad, ale nechcel by som to zažiť znova,“ dodal Mis.