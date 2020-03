TASR

Dnes o 14:07 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Pinturault získal v Hinterstoderi double a je na čele Svetového pohára

Francúzsky lyžiar Alexis Pinturault slávil v Hinterstoderi v priebehu 24 hodín víťazné double.

Hinterstoder 2. marca (TASR) - Francúzsky lyžiar Alexis Pinturault slávil v Hinterstoderi v priebehu 24 hodín víťazné double. Po triumfe v kombinácii nenašiel v rakúskom stredisku premožiteľa ani v obrovskom slalome Svetového pohára. Vďaka zisku 100 bodov sa dostal na čelo celkového poradia prestížneho seriálu.

V pondelňajšej súťaži predstihol o 46 stotín Chorváta Filipa Zubčiča. Tretí skončil Nór Henrik Kristoffersen (+0,72). Pinturault dosiahol celkovo 29. triumf v SP, 14. v technicky najnáročnejšej alpskej disciplíne a už štvrtý v Hinterstoderi.

Žampovci neuspeli

„Trať nesúca meno Hannesa Trinkla je pre mňa výnimočná. Štartoval som na nej šesťkrát a štyrikrát som vystúpil na najvyšší stupienok. Po náročnom víkende v Hinterstoderi som sa vyhupol na čelo celkovej klasifikácie, no do konca sezóny nás čaká ešte veľa pretekov. Bude to dramatické," uviedol pre rakúsku televíziu ORF Pinturault, ktorý v hodnotení disciplíny zaostáva za Kristoffersenom o šesť bodov.

Slovenskí reprezentanti Adam a Andreas Žampovci neuspeli. Adam vypadol v 1. kole krátko po prvom medzičase, Andreas so 45. časom kola zaostal za Pinturaultom, ktorý sa suverénne usadil na čele už po úvodnej jazde, o 5,84.