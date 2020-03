TASR

Dnes o 13:00 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Voľby 2020: OĽaNO má 15 zvolených poslankýň, percentuálne má najviac žien Za ľudí

Najviac žien by mohlo v parlamente zastupovať hnutie OĽaNO, a to až 15.

Na snímke plénum Národnej rady SR — Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 2. marca (TASR) - Najviac žien by mohlo v parlamente zastupovať hnutie OĽaNO, a to až 15. Pomerné zastúpenie žien v rámci jednotlivých strán a hnutí by mala mať najväčšie strana Za ľudí, kde by poslankyne mohli tvoriť 33,33 percenta klubu.

Percentuálne má najmenšie zastúpenie žien Smer-SD, necelých osem percent. Vyplýva to zo zoznamu zvolených kandidátov na poslancov do Národnej rady (NR) SR zverejnenom Štatistickým úradom SR.

Tretina z klubu Za ľudí budú ženy

Hnutie OĽaNO má v zozname zvolených kandidátov na poslancov 15 žien a 38 mužov. Ženy tak predstavujú v ich potenciálnom 53-člennom poslaneckom klube 28,3 percenta. Ďalšie v poradí z hľadiska počtu žien je hnutie Sme rodina. Zvolených majú päť žien a 12 mužov. Klub hnutia by mohlo tvoriť 29,41 percenta žien.

Nasleduje strana Za ľudí, kde sú zvolené štyri ženy a osem mužov. Z celkového počtu ich zvolených kandidátov však tvoria ženy viac ako 33 percent, čo je najviac spomedzi úspešných strán.

Menej strán u Smeru aj ĽSNS

Menej žien má Smer-SD. Medzi zvolenými kandidátmi má strana tri ženy a 35 mužov. Ženy by tak tvorili len necelých osem percent, čo je najmenej spomedzi budúcich parlamentných strán.

Rovnako tri ženy by mohli v parlamente zastupovať stranu SaS. V poslaneckom klube liberálov by pri počte desiatich mužov mali ženy zhruba 23-percentné zastúpenie ĽSNS by mohli v parlamente zastupovať dve ženy a 15 mužov. Percentuálne však predbehli Smer-SD, ženy v ĽSNS by tvorili takmer 12 percent klubu.

Celkovo by mohlo byť v parlamente 32 žien a 118 mužov. Ženy by tak mohli obsadiť 21 percent poslaneckých kresiel v parlamente.