Láska nepozná vek. Tieto celebritné páry sú šťastné aj napriek veľkému vekovému rozdielu

Slávne dvojice dokazujú, že vek je naozaj len číslo.

HOLLYWOOD 2. marca - Hovorí sa, že láska nepozná hranice. Keď sa do seba dvaja ľudia zamilujú, nepozerajú sa na to, aký je vek toho druhého. Veľa ľudí si však myslí, že medzi dvojicou by nemal byť veľký vekový rozdiel, lebo vzťah nebude fungovať. Sú ale páry, ktoré toto tvrdenie popierajú. Pre nich vek neznamená žiadnu prekážku.

Tieto celebrity žijú v šťastnom vzťahu aj napriek tomu, že je medzi nimi veľký vekový rozdiel

Hoci vzťahy v Hollywoode vedia byť veľmi komplikované a nie každý vzťah či manželstvo vydrží dlho, sú dvojice, ktorých vzťah je naozaj ukážkový. Aj napriek väčšiemu vekovému rozdielu sa našli a ich láska prekvitá.

Richard Gere a Alejandra Silva Foto: Instagram@elifinmesajivar

Richard Gere a Alejandra Silva

Medzi touto dvojicou je vekový rozdiel až 34 rokov. Vernosť si sľúbili v roku 2018 a pred rokom sa im narodil synček. Rodina sa im opäť bude rozrastať, keďže fanúšikom prezradili, že Alejandra je opäť tehotná.

Alec Baldvin a Hilaria Thomas Foto: Instagram@hilariabaldwin

Alec Baldwin a Hilaria Thomas

Pár sa zoznámil ešte v roku 2011 a už rok na to mali svadbu. Pôvabná inštruktorka jogy si získala srdce herca a aj napriek 26-ročnému vekovému rozdielu sú spolu šťastní. Majú spolu už štyri deti.

Blake Lively a Ryan Reynolds Foto: Instagram@blakelively

Blake Lively a Ryan Reynolds

Hollywodska dvojica sa zoznámila na natáčaní a odvtedy sa od seba nevedia odtrhnúť. Svadbu mali v roku 2012 a majú spolu 3 krásne deti. Podľa fotiek by ste to asi ani netipovali, ale je medzi nimi 11-ročný vekový rozdiel.

George Clooney a Amal Alamuddin Foto: Instagram@gheir

George Clooney a Amal Alamuddin

Právnička pre ľudské práva dokázala niečo nemožné, keď starého mládenca Georga Clooneyho presvedčila na sobáš. Dvojica mala svadbu v roku 2014 a herec nebol nikdy šťastnejší. Asi mu po boku len chýbala tá pravá a našiel ju aj napriek vekovému rozdielu 17 rokov.

Rosie Huntington-Whiteley a Jason Statham Foto: Instagram@rosiehw

Rosie Huntington-Whiteley a Jason Statham

Krásna modelka a pohľadný herec sú spolu už 10 rokov a hoci ju Jason požiadal o ruku ešte v roku 2016, svadbu zaitaľ neohlásili. Majú spolu syna a 10-ročný vekový rozdiel im vôbec neprekáža.

Bruce Willis a Emma Heming Foto: Instagram@emmahemingwillis

Bruce Willis a Emma Heming

Po rozvode s Demi Moorovou si herec dáva pozor na svoje súkromie. S Emmou sa zoznámil počas natáčania filmu v roku 2006. O 3 roky neskôr mali tajnú svadbu a 23-ročný vekový rozdiel sa na ich manželstve vôbec nepodpísal.