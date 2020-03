TASR

Fasel nechce MS v hokeji bez divákov. Nemalo by to vraj význam

Prezident Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) Rene Fasel uviedol, že zorganizovať MS v hokeji vo Švajčiarsku bez účasti divákov nemá zmysel.

Na snímke prezident IIHF René Fasel — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zürich 2. marca (TASR) - Prezident Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) Rene Fasel uviedol, že zorganizovať MS v hokeji vo Švajčiarsku bez účasti divákov nemá zmysel. V krajine stúpol počet osôb nakazených novým koronavírusom na pätnásť a tamojšia vláda v piatok zakázala všetky verejné aj súkromné podujatia s viac než 1000 účastníkmi.

MS sú na programe od 8. do 24. mája v mestách Zürich a Lausanne. „Udržiavame úzky kontakt s organizátormi a chceme analyzovať situáciu. Počkáme do 15. marca, uvidíme, ako sa bude situácia vyvíjať. Majstrovstvá sveta sa nebudú konať na prázdnych štadiónoch, nemalo by to význam,“ citoval Fasela denník Blick.

Organizátori aj federácia rokujú s vládou

Organizátori aj Švajčiarska hokejová federácia v súčasnosti rokujú s vládou. „Nikto nevie, aká bude situácia. Nasledujúce dva týždne nám povedia viac o situácii s koronavírusom, odborníci tvrdia, že ak sa počasie zmení, vírus zmizne. My MS nebudeme rušiť. Ale ak nám to prikáže vláda, budeme to musieť urobiť,“ dodal Fasel.

Vo Švajčiarsku sa uplynulé dve kolá hokejovej ligy hrali bez divákov, v pondelok sa rozhodne o ďalšom postupe.