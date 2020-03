TASR

Real sa vrátil na čelo La Ligy, Viniciusovi aplaudoval aj Ronaldo

Futbalisti Realu Madrid v šlágri 26. kola španielskej La Ligy zdolali Barcelonu 2:0 a vrátili sa na čelo tabuľky o bod pred veľkého rivala.

Vinicius (vľavo) z Realu Madrid a brankár Barcelony Marc-Andre ter Stegen — Foto: TASR/AP

Madrid 2. marca (TASR) - Futbalisti Realu Madrid sa po prehre 1:2 s Manchestrom City v úvodnom osemfinále Ligy majstrov dokázali rýchlo otriasť. V šlágri 26. kola španielskej La Ligy zdolali Barcelonu 2:0 a vrátili sa na čelo tabuľky o bod pred veľkého rivala.

Autor úvodného gólu Vinicius Junior sa stal vo veku 19 rokov a 233 dní najmladším strelcom v histórii El Clasica, po zápase zdôraznil, že ho „nakopla" prítomnosť Cristiana Ronalda.

Viniciusa nakopla prítomnosť Ronalda

Slávny Portugalec po odložení zápasu talianskej Serie A medzi Juventusom Turín a Interom Miláno zavítal na Santiago Bernabeu. V akcii videl svoj bývalý tím, v ktorom prežil najlepšie roky futbalovej kariéry

Vinicius pri oslave gólu napodobnil Ronalda a vzdal hold legende Realu. „Počas polčasovej prestávky prišiel Cristiano za nami do šatne, aby nás nabudil a podporil. Práve preto som oslávil gól spôsobom jemu vlastným. Cristiano je víťaz na ihrisku aj mimo neho.“

Víťazstvo venoval všetkým fanúšikom Realu

Vinicius venoval víťazstvo nad Barcelonou všetkým fanúšikom Realu. „Počas celého stretnutia nás hnalo dopredu zaplnené hľadisko. Naši fanúšikovia majú veľkú zásluhu na tom, že sme získali tri body. Dúfam, že v nastúpenom trende budeme pokračovať aj v ďalších zápasoch. Obliekam dres najlepšieho tímu na svete a chcem, aby naši priaznivci boli po skončení každého duelu šťastní. Po góle do siete Barcelony som sa tešil ako malé dieťa. Je to sen každého futbalistu skórovať v EL Clasicu. Na tento večer nikdy nezabudnem," vyznal sa mladý Brazílčan.

Tréner Realu Zinedine Zidane priznal, že po prehrách v Levante a s Manchestrom City sa Real ocitol v zložitej situácii a nemohol si dovoliť ďalšie zakopnutie. „Bol to veľmi náročný týždeň. V kabíne sme hovorili o tom, že najlepší spôsob, ako zažehnať krízu, je zdolať Barcelonu. Som rád, že sme využili šancu a prerušili sériu neúspešných výsledkov. Vinicius Junior si zaslúžil streliť gól v takomto dôležitom zápase. V prvom polčase to bolo vyrovnané, v druhom sme však boli lepší. Hrali sme ofenzívne a veľmi účinne sme uplatňovali vysoké napádanie, čo na súpera platilo,“ uviedol Zidane pre akreditované médiá.

Barcelona nevyužila dobrý prvý polčas

Barcelona v prvom polčase dominovala v strede poľa a vytvorila si viaceré sľubné gólové príležitosti. Antoine Griezmann však mieril nad a Lionel Messi s Arthurom stroskotali na Thibautovi Courtoisovi, ktorý skvelými zákrokmi držal Real nad vodou.

Lionel Messi v zápase s Realom Madrid Foto: TASR/AP

„V prvom polčase to bol zo strany Realu jeden z najhorších výkonov, aké som na Santiago Bernabeu v konfrontácii s madridským tímom zažil. Nechcem aby to vyznievalo ako kritika, sami máme dosť vlastných problémov. O to viac ma mrzí, že sme slabší výkon Realu nepotrestali,“ neskrýval sklamanie stopér Barcelony Gerard Pique.

V druhom dejstve Real zrýchlil hru, začal využívať krídelné priestory a dostával obranu Barcelony do úzkych. „Stratili sme kontrolu nad loptou, na naše kopačky sa postupne začala vkrádať nervozita. Bola to zo strany môjho mužstva taká hluchá pasáž a na jej konci sme inkasovali gól. V ďalších minútach sme sa snažili o vyrovnanie, no pred bránkou súpera sme neboli nebezpeční,“ priznal kouč Barcelony Quique Setien.