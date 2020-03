TASR

Dnes o 10:39 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Voľby 2020: Pozrite si zoznam zvolených poslancov Národnej rady SR

Ilustračné foto — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 1. marca (TASR) - Víťazom volieb do Národnej rady (NR) SR sa stalo hnutie OĽaNO, ktoré v sobotnom (29. 2.) celonárodnom hlasovaní získalo 25,02 percenta hlasov, čo hnutiu prinieslo 53 kresiel v parlamente.

Oficiálne výsledky volieb potvrdila na nedeľnej tlačovej konferencii Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Do parlamentu sa spolu dostalo šesť politických subjektov.

Vekový priemer je 47 rokov

Vekový priemer zvolených poslancov je niečo vyše 47 rokov. Najmladší a najstarší sú z hnutia OĽaNO. Sú nimi Dominik Drdul (22 rokov) a Ján Kerekréti (76 rokov). Vyplýva to zo zoznamu zvolených poslancov, ktorý po vyhlásení oficiálnych výsledkov sobotňajších (29. 2.) volieb zverejnil Štatistický úrad SR.

Z výsledkov vyplýva, že až 56 budúcich poslancov je vo veku od 41 do 50 rokov. Do vekovej kategórie od 51 do 60 rokov ako aj do kategórie od 31 do 40 rokov spadá zhodne po 32 zvolených poslancov. Pod 30 rokov má len deväť zo zvolených zákonodarcov a nad 61 rokov celkovo 21 poslancov.

