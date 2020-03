NBA: Milwaukee potvrdilo post lídra a zdolalo Charlotte, James s triple-double

TASR

Basketbalisti Milwaukee Bucks potvrdili pozíciu najlepšieho tímu zámorskej NBA, keď zvíťazili na palubovke Charlotte Hornets 93:85.

Brandon Ingram (vľavo) z New Orleans Pelicans a LeBron James z Los Angeles Lakers

New York 2. marca (TASR) - Basketbalisti Milwaukee Bucks potvrdili pozíciu najlepšieho tímu zámorskej NBA, keď zvíťazili na palubovke Charlotte Hornets 93:85. O triumf sa výraznou mierou zaslúžil Giannis Antetokounmpo, ktorý zaznamenal 41 bodov a pridal aj 20 doskokov a šesť asistencií.

Stal sa tak prvým hráčom Bucks od roku 1974, ktorý zaznamenal v jednom zápase aspoň 40 bodov, 20 doskokov a 5 asistencií, naposledy sa to podarilo legendárnemu Kareemovi Abdulovi-Jabbarovi. „Drie v každom zápase, je skvelé vidieť ho hrať a strieľať s takou sebadôverou,“ pochválil ho spoluhráč Brook Lopez.

Triple-double Jamesa

Los Angeles Lakers zdolali New Orleans 122:114, veľkou mierou sa o to zaslúžil hviezdny LeBron James, ktorý si pripísal na konto triple-double za 34 bodov, 13 asistencií a 12 doskokov. „Je jednoducho úžasný. Nie som si istý, čo definuje najužitočnejšieho hráča (MVP), ale on posúva každého v tíme k lepším výkonom,“ uviedol tréner Pelicans Alvin Gentry.

Los Angeles nastúpili bez Anthonyho Davisa, ktorý má problémy s kolenom. V drese New Orleans opäť žiaril Zion Williamson, ktorý nazbieral 35 bodov a zaznamenal jedenásty zápas s aspoň 20 bodmi.

Dallas zvíťazil aj bez Dončiča

Druhý klub z LA Clippers zdolal na vlastnej palubovke Philadelphiu, ktorá nastúpila bez Bena Simmonsa a Joela Embiida, 136:130. Kawhi Leonard zaznamenal 30 bodov a Clippers vyhrali štvrtý duel v sérii. V drese hostí nazbieral rozohrávač Shake Milton 39 bodov.

Dallas zdolal Minnesotu 111:91 aj bez zraneného Luku Dončiča. Potiahol ho Kristaps Porzingis, ktorý nazbieral 38 bodov a 13 doskokov.