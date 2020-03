Klaudia Fiolová

60-ročný muž, ktorý má koronavírus: Príde mi šialené, ako ľudia panikária. Strach nikomu nepomôže

Nakazený muž je od januára v karanténe, ale jeho stav sa zlepšuje a radí ľuďom, aby nerobili zbytočnú paniku.

WASHINGTON 2. marca - Ľudia po celom svete nehovoria o ničom inom ako o koronavíruse. Vytvorila sa už akásie celosvetová panika, no väčšina ľudí aj tak stále nevie, čo od tohto ochorenia „očakávať“. Svetová zdravotnícka organizácia už viackrát apelovala na verejnosť, aby nerobila zbytočne paniku. Hoci ešte vedci nenašli liek proti tomuto vírusu, prvé testy už začali v Amerike. Štatistiky hovoria o tom, že počet vyliečených deň čo deň stúpa a v Číne už dokonca aj zatvorili jednu nemocnicu, ktorá slúžila len čisto nakazeným pacientom. Popredný denník Washington post zverejnil príbeh 60-ročného muža, ktorému zistili koronavírus potom, ako sa vrátil z výletnej lode.

„Keď ma odviezli do sanitky, vyzeralo to veľmi dramaticky, hoci by som to zvládol aj sám na vlastných nohách“

„Mám 60 rokov a nikdy som nemal žiadnu závažnejšiu chorobu. Jediné, čo ma pred rokmi položilo, bola bronchitída. Vtedy ma bolelo celé telo. Teraz sa cítim lepšie ako vtedy, vôbec mi netečie z nosu a viem dobre dýchať. Trošku ma bolí hrdlo a pokašliavam. Kebyže mám takéto príznaky doma, asi by som išiel aj do práce,“ hovorí nakazený muž, ktorý chytil vírus na výletnej lodi Diamond Princess. Práve na jej palube malo 55 členov posádky a dvaja cestujúci pozitívne výsledky testov na prítomnosť nového koronavírusu.

Keď sa dostal z lode, nič mu nebolo. Až neskôr, keď sedel v lietadle smerujúcom do USA, stúpla mu teplota a začal sa cítiť horšie. Keď lietadlo pristálo, už ho čakala flotila sanitiek a policajných áut. Zdravotníci ho položili na nosidlá a hneď ho odviezli na špeciálnom vozidle. „Vyzeralo to veľmi dramaticky. Pokojne by som ale do sanitky zvádol prejsť aj sám na vlastných nohách,“ prezradil muž.

V nemocnici ho uzavreli do špeciálnej miestnosti, ktorá je monitorovaná

Keď dorazil do nemocnice, obliekli mu špeciálne oblečenie, hospitalizovali ho v monitorovanej izbe a napojili na prístroje. Mal pri sebe aj malý mikrofón, vďaka ktorému mohol komunikovať s personálom. Absolvoval niekoľko testov a vôbec nebol prekvapený, keď mu diagnostikovali koronavírus. „Vôbec som nepanikáril, keď mi lekári oznámili, že mám koronavírus. Vedel, som, že musím zostať v karanténe. Viacerí pasažieri, ktorí boli na palube, to tiež dostali. Moja žena bola zdravá, ale predsa musela zostať v karanténe. Bola len pár blokov odo mňa a komunikovali sme klasicky cez mobil,“ rozpráva nakazený muž.

Prvé dni mu podávali horčík a lieky na zmiernenie bolesti

Keď mal horúčku, dostával ibuprofen na zmiernenie bolesti. V prvé dni mu prostredníctvom infúzie podávali vitamíny a tiež veľké dávky magnézia a draslíka. Každé štyri hodiny ho navštevovali sestričky, aby skontrolovali jeho stav. Po 10 dňoch ho previezli do inej miestnosti a dozvedel sa, že jeho žena je vo vedľajšej miestnosti. „Kvôli karanténe sa nemôžeme ešte stretnúť osobne, ale aspoň môžeme komunikovať a vidieť sa cez videohovor,“ prezradil muž. Testy preukázali, že ešte stále má v tele vírus, ale už si nevyžaduje tak prísnu lekársku starostlivosť. Sestričky mu merajú teplotu 2x denne a berú mu taktiež krv na testy, lebo súhlasil, že sa chce zúčastniť klinických testov, vďaka ktorým chcú nájsť liek na koronavírus.

Pozerám v nemocnici správy a príde mi šialené, ako ľudia panikária

Ak bude mať 3x po sebe negatívne výsledky na koronavírus, pustia ho domov. „Čas beží rýchlejšie, ako som si uvedomil. Mám pri sebe laptop a riešim z nemocnice prácu,“ hovorí muž. Komunikuje so svojimi známymi a robí pomalé kroky k tomu, aby sa úplne uzdravil. „Pozerám aj televíziu a príde mi úplne šialené, ako ľudia robia zbytočnú paniku, ako vykupujú obchody a zatvárajú školy. Uvedomujem si, že sa to rozšírilo už aj v Amerike, ale nikomu nepomôže, keď sa ľudia budú strachovať,“ odporúča.