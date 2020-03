TASR

Liberec prehral v Plzni, nepomohol ani gól Hudáčka. Bodovali aj ďalší Slováci

V nedeľnom zápase 50. kola najvyššej českej hokejovej ligy zvíťazili predposledné Pardubice v Třinci 3:2.

Na snímke Libor Hudáček — Foto: TASR/František Iván

Praha 1. marca (TASR) – V nedeľnom zápase 50. kola najvyššej českej hokejovej ligy zvíťazili predposledné Pardubice v Třinci 3:2. Zásluhu na úspechu hostí majú aj slovenské hokejisti, útočník Radoslav Tybor si pripísal gól a asistenciu, ďalšiu asistenciu pridal obranca Juraj Mikuš.

Posledné Kladno uspelo na ľade Komety Brno, ktorú zdolalo 2:1. O šancu na postup do predkola play off prišli Vítkovice, ktoré prehrali v Litvínove 0:4. Slovenský brankár Jaroslav Janus sa navyše tešil z prvého čistého konta v sezóne. O prvú šestku a tým o priamy postup do štvrťfinále play off prišiel Mounfield HK, ktorý prehral doma s Olomoucom 0:4.

Plzeň prehrávala doma s Libercom 0:1, ale napokon lídra tabuľky zdolala 4:2.