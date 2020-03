TASR

Dnes o 17:52 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Víťazom volieb je OĽaNO, výsledky potvrdila štátna volebná komisia

Víťazom volieb do Národnej rady (NR) SR sa stalo hnutie OĽaNO, ktoré v sobotnom (29. 2.) celonárodnom hlasovaní získalo 25,02 percenta hlasov.

Na snímke predseda Štatistického úradu SR Alexander Ballek počas tlačovej konferencie k vyhláseniu oficiálnych výsledkov volieb do NRSR — Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 1. marca (TASR) - Víťazom volieb do Národnej rady (NR) SR sa stalo hnutie OĽaNO, ktoré v sobotnom (29. 2.) celonárodnom hlasovaní získalo 25,02 percenta hlasov, čo hnutiu prinieslo 53 kresiel v parlamente. Oficiálne výsledky volieb potvrdila na nedeľnej tlačovej konferencii Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Volebná účasť dosiahla 65,8 percenta oprávnených voličov. Do parlamentu sa dostalo šesť strán a hnutí.

Na druhom mieste skončil Smer-SD so ziskom 18,29 percenta hlasov a 38 kresiel. Tretie je hnutie Sme rodina, ktorému odovzdalo hlas 8,24 percenta voličov, čím získalo 17 kresiel v NR SR. Nasleduje ĽSNS so ziskom 7,97 percenta a, rovnako ako Sme rodina, so 17 kreslami, koalícia Progresívne Slovensko (PS)-Spolu, ktorá získala 6,96 percenta hlasov, čo jej ako koalícii na mandát do parlamentu nestačilo. Trinásť kresiel získala SaS, ktorú volilo 6,22 percenta voličov. Nasleduje strana Za ľudí, ktorá dostala 5,77 percenta hlasov a 12 kresiel v NR SR.

Mimo parlamentu aj KDH, MKS, SNS či Most-Híd

Mimo brány parlamentu ostali okrem PS-Spolu tiež KDH so ziskom 4,65 percenta, Maďarská komunitná spolupatričnosť (MKS), ktorú volilo 3,90 percenta voličov, SNS, ktorá získala 3,16 percenta a Dobrá voľba so ziskom 3,06 percenta hlasov. Pod tromi percentami získaných hlasov ostali Vlasť (2,93) a Most-Híd s výsledkom 2,05 percenta hlasov.

Ďalšie politické subjekty získali menej ako jedno percento hlasov. Socialisti.sk (0,55), Máme toho dosť! (0,32), Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku (0,28), Demokratická strana (0,14), Solidarita (0,11). Starostovia a nezávislí kandidáti – STANK získali 0,07 a Slovenské hnutie obrody – SHO a Hlas ľudu zhodne po 0,06 percenta hlasov. Strana Práca Slovenského národa získala 0,04 percenta, strana 99% - občiansky hlas 0,03 percenta a Slovenská liga 0,02 percenta hlasov.