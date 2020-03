TASR

Tupta si osladil premiéru v základe Wisly Krakov gólom. Venuje ho dedovi

Slovenský futbalista Ľubomír Tupta strelil prvý gól za Wislu Krakov.

Ľubomír Tupta — Foto: Twitter/Wisla KrakoW

Krakov 1. marca (TASR) - Slovenský futbalista Ľubomír Tupta strelil prvý gól za Wislu Krakov v sobotňajšom zápase 24. kola poľskej ekstraklasy a pomohol tak k remíze s Wislou Plock 2:2.

Pre dvadsaťjederočného útočníka to bol zároveň prvý štart v základnej zostave tímu. Strelecky sa presadil už v 10. minúte, keď Vukan Savičevič vybojoval loptu a po rýchlom brejku nahral do šance voľnému Tuptovi. „Samozrejme som rád, že som zaznamenal svoj prvý gól. No na druhej strane je tá radosť iba polovičatá, keďže sme proti Plocku hrali iba 2:2. Vyrovnávajúci gól sme dostali 30 sekúnd pred koncom. Komu venujem prvý gól? Mojej rodinke, ale hlavne dedovi,“ uviedol pre portál jeho zastupiteľskej agentúry csm-agency.sk.

Vyprevadili ho veľkým potleskom

Tupta minulý týždeň debutoval v poľskej lige, keď nastúpil v 65. minúte. V sobotu už bol v základe. Domáci tréner Skowronek ho vystriedal v 70. minúte, 14-tisíc divákov ho z ihriska vyprevadilo veľkým potleskom.

„V Krakove som sa už aklimatizoval. V klube sa cítim super, fanúšikovia sú vynikajúci. Tešíme sa už na utorok, keď v mestskom derby nastúpime proti Cracovii. Chceme vyhrať, aby mesto bolo modré,“ pokračoval.

Do konca základnej časti poľskej ligy zostáva ešte šesť kôl. Wisla stráca šesť bodov na ôsmu priečku, ktorá zabezpečí účasť v skupine o titul. „V tomto roku máme výbornú formu. Verím, že sa nám podarí dostať medzi najlepších,“ dodal Tupta.