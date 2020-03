TASR, Dobré noviny

VEĽKÝ volebný prehľad: Pozrite sa, kto vyhral vo vašom kraji

Slovensko má za sebou ďalšie parlamentné voľby. Tentoraz sa stali korisťou Igora Matoviča a jeho hnutia OĽaNO. Pozrite sa, ako dopadli vo vašom kraji.

Igor Matovič a Peter Pellegrini — Foto: TASR/Pavel Neubauer, Martin Baumann

BRATISLAVA 1. marca - Víťazom volieb do Národnej rady SR sa stalo hnutie OĽaNO, ktoré v sobotnom (29. 2.) celonárodnom hlasovaní získalo 25,02 percenta hlasov. Vyplýva to zo zverejnených neoficiálnych výsledkov na stránke Štatistického úradu (ŠÚ) SR po spočítaní všetkých volebných okrskov. Do parlamentu sa dostalo šesť strán a hnutí.

Prvýkrát od roku 2002 tak voľby nevyhral Smer-SD, ktorý skončil na druhom mieste s 18,29% hlasov. Do parlamentu sa ešte dostali Sme rodina (8,24%), ĽSNS (7,97%), SaS (6,22%) a Za ľudí (5,77%). Naopak, pred bránami parlamentu končí koalícia PS-Spolu, ktorá získala 6,96 percenta hlasov a chýbalo jej iba 0,04% hlasov.

Pozrite sa, ako dopadli voľby v jednotlivých krajoch!

Bratislavský kraj

Víťazom sobotných (29. 2.) volieb do Národnej rady SR sa v Bratislavskom kraji, podobne ako v celonárodnom hlasovaní, stalo hnutie OĽaNO, ktoré získalo 26,32 percenta hlasov. Na druhom mieste v rámci Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) skončila koalícia PS-Spolu so ziskom 14,24 percenta hlasov.

Na treťom sú liberáli z SaS, ktorých volilo 12,26 percenta voličov v štyroch okresoch BSK. Smer-SD získal od voličov v Bratislavskom kraji 12,04, Za ľudí 9,18 a Sme rodina ako posledný subjekt, ktorý by v BSK posunuli do parlamentu, 6,42 percenta hlasov.

Takto hlasovali voliči v Bratislavskom kraji Foto: volbysr.sk

Voličská účasť v Bratislavskom kraji dosiahla 73,05 percenta, ide o vôbec najvyššiu účasť spomedzi všetkých ôsmich krajov SR.

Trenčiansky kraj

V Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) zvíťazilo vo voľbách do Národnej rady (NR) SR hnutie OĽaNO, keď získalo dôveru 23,97 percenta voličov. OĽaNO predstihlo v TSK stranu Smer-SD o 0,53 percenta, získala 23,44 percenta hlasov.

Na treťom mieste skončilo v TSK hnutie Sme rodina s 9,82 percenta. Nasledovali ĽSNS (9,23 percenta), koalícia Progresívne Slovensko (PS)-Spolu (6,57 percenta), SaS (5,64 percenta), Za ľudí (4,55 percenta), SNS (3,95 percenta), KDH (3,85 percenta), Vlasť (3,52 percenta) a Dobrá voľba (3,34 percenta). Ostatné politické subjekty neprekročili v TSK jednopercentnú hranicu.

Takto volili v Trenčianskom kraji. Foto: volbysr.sk

Účasť voličov na parlamentných voľbách v Trenčianskom samosprávnom kraji dosiahla 69,49 percenta, čo bola po Bratislavskom a Žilinskom samosprávnom kraji tretia najvyššia účasť vo voľbách.

Trnavský kraj

V Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) zvíťazilo vo voľbách do Národnej rady (NR) SR hnutie OĽaNO, keď získalo dôveru 28,08 percenta voličov. OĽaNO predstihlo v TTSK stranu Smer-SD o 13,50 percenta, ktorá získala 14,58 percenta hlasov.

Na treťom mieste skončila v TTSK strana Maďarská komunitná spolupatričnosť so ziskom 11,44 percenta. Nasledovali hnutie Sme rodina s 9,82 percenta, ĽSNS (6,59 percenta), koalícia Progresívne Slovensko (PS)-Spolu (5,98 percenta), SaS (5,35 percenta), Most-Híd (4,83 percenta), Za ľudí (4,67 percenta), KDH (3,08 percenta), Vlasť (2,20 percenta) SNS (2,19 percenta) a Dobrá voľba (2,13 percenta).

Takto volili v Trnavskom kraji. Foto: volbysr.sk

Účasť voličov na parlamentných voľbách v Trnavskom samosprávnom kraji dosiahla 66,93 percenta, čo bola po Bratislavskom, Žilinskom a Trenčianskom samosprávnom kraji štvrtá najvyššia účasť vo voľbách.

Nitriansky kraj

Víťazom volieb v Nitrianskom kraji sa stalo hnutie OĽaNO. Svoj hlas mu odovzdalo 23,03 percenta voličov. Druhá strana v poradí, Smer–SD, získala dôveru 17,76 percenta voličov.

Treťou najsilnejšou stranou v kraji je s 12,31 percenta voličských hlasov Maďarská komunitná spolupatričnosť (MKS). Voliči posunuli do parlamentu aj hnutie Sme rodina s 8,28 percenta hlasov a ĽSNS so 7,36 percenta. Všetky ostatné strany zostali v Nitrianskom kraji pred bránami parlamentu.

Takto volili v Nitrianskom kraji Foto: volbysr.sk

V 754 okrskoch v šiestich územných obvodoch Nitrianskeho kraja bolo zapísaných 564 649 voličov, odovzdaných bolo 352 826 platných hlasov. Volebná účasť v kraji dosiahla 63,23 percenta.

Banskobystrický kraj

V Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) vyhralo voľby do Národnej rady (NR) SR hnutie OĽaNO. Podľa neoficiálnych výsledkov získalo v kraji 21,68 percenta hlasov.

Druhý najvyšší počet hlasov v BBSK dostala strana Smer–SD so ziskom 20,41 percenta hlasov. Na treťom mieste skončila ĽSNS s 10,62 percenta. Päťpercentnú hranicu v kraji prekročili aj Sme rodina (9,25 percenta), koalícia PS-Spolu (6,27 percenta) a SaS (5,47 percenta).

Takto volili v Banskej Bystrici Foto: volbysr.sk

V BBSK bolo v zoznamoch zapísaných dovedna 515 187 voličov v 911 okrskoch. Na hlasovaní sa zúčastnilo 322 155 voličov a poštou zo zahraničia hlasovalo 5034 ľudí. Volebná účasť v BBSK dosiahla podľa neoficiálnych výsledkov 62,53 percenta.

Žilinský kraj

V Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) vyhralo voľby do Národnej rady (NR) SR hnutie OĽaNO. Podľa neoficiálnych výsledkov získalo v ŽSK 24,94 percenta hlasov.

Druhou najsilnejšou stranou v ŽSK je strana Smer–SD so ziskom 20,58 percenta hlasov, na treťom mieste skončila ĽSNS s 9,71 percenta. Päťpercentnú hranicu v kraji prekročili aj Sme rodina (8,52 percenta), KDH (6,6 percenta), koalícia PS-Spolu (6,02 percenta) a SaS (5,59 percenta).

Takto volili v Žilinskom kraji. Foto: volbysr.sk

V ŽSK bolo v zoznamoch zapísaných spolu 562 330 voličov v 708 okrskoch. Na hlasovaní sa zúčastnilo 396 163 voličov a poštou zo zahraničia hlasovalo 5579 voličov. Volebná účasť v ŽSK dosiahla podľa neoficiálnych výsledkov 70,45 percenta.

Košický kraj

V Košickom kraji v sobotňajších (29. 2.) parlamentných voľbách zvíťazilo hnutie OĽaNO, keď zaň hlasovalo 26,28 percenta zúčastnených voličov. Na druhom mieste v kraji skončil Smer-SD so ziskom 17,54 percenta hlasov.

Tretie bolo hnutie Sme rodina, ktoré volilo 8,36 percenta voličov, a štvrtá ĽSNS s výsledkom 7,76 percenta hlasov. Poradie strán na prvých miestach v Košickom kraji tak kopíruje celoslovenské výsledky.

Takto volili v Košickom kraji. Foto: volbysr.sk

Volebná účasť v Košickom kraji dosiahla 58,65 percenta, v rámci všetkých krajov bola najnižšia.

Prešovský kraj

V Prešovskom kraji zvíťazilo hnutie OĽaNO, keď zaň hlasovalo 25,63 percenta zúčastnených voličov. Na druhom mieste v kraji skončil Smer-SD so ziskom 20,99 percenta hlasov.

Tretia by bola ĽSNS s výsledkom 8,5 percent hlasom a štvrté hnutie Sme rodina, ktoré volilo 8,39 percenta voličov. Nad päť percent získali ešte KDH (8,37%) a Za ľudí (6,15%).

Takto volili v Prešovskom kraji. Foto: volbysr.sk

Volebná účasť v Prešovskom kraji dosiahla 62,99 percenta, v rámci všetkých krajov bola tretia najnižšia.

Zahraničie

Voliči z cudziny odovzdali najviac hlasov koalícii Progresívne Slovensko (PS)-Spolu. Išlo o 33,3 percenta, čo predstavuje 1274 platných hlasov. Zo zahraničia volilo 48 925 ľudí.

Druhou najpopulárnejšou stranou sa u Slovákov žijúcich v zahraničí stala Za ľudí, ktorej odovzdalo svoj hlas 27,11 percenta voličov, nasledujú OĽaNO so ziskom 14,11 percenta a SaS so 8,75 percenta hlasov.

Takto volili Slováci zo zahraničia Foto: volbysr.sk

Tesne pod hranicou zvoliteľnosti by podľa výsledkov od voličov zo zahraničia skončila strana ĽSNS, ktorej dalo hlas 4,52 percenta ľudí.