Dnes o 15:49 čítanie na minútu 0 zdieľaní Nová kniha nám pripomína vzácne budovy, ktoré sme nenávratne stratili

Celkovo 41 zaniknutých drevených chrámov mapuje slovensko-ukrajinská kniha Stratené drevené cerkvi severovýchodného Slovenska.

Na snímke maketa zaniknutého dreveného chrámu v obci Rovné v okrese Svidník. — Foto: TASR/Maroš Černý

Svidník 29. februára (TASR) – Celkovo 41 zaniknutých drevených chrámov mapuje slovensko-ukrajinská kniha Stratené drevené cerkvi severovýchodného Slovenska. V piatok (28. 2.) ju predstavili v Slovenskom národnom múzeu – Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku (SNM-MUK).

„Kniha je venovaná dreveným cerkvám, ktoré sme nenávratne stratili v prvej a druhej svetovej vojne. Stratili sme ich aj preto, lebo naši predkovia chceli byť moderní, preto zbúrali staré cerkvi a postavili si nové, kamenné alebo murované. Rovnako i preto, lebo sa pôvodná stavba znehodnotila prvkami, ktoré do drevenej sakrálnej architektúry nepatria. Napríklad tak, že urobili brizolitovú omietku alebo dali namiesto drevených kovové trámy,“ uviedol pre TASR riaditeľ SNM-MUK vo Svidníku Jaroslav Džoganík, ktorý je zároveň jedným z autorov knihy.

Ozývajú sa im aj ďalší

Publikácia obsahuje archívnu fotodokumentáciu Volodymyra Sičynského, Floriana Zapletala, Kornela Divalda, Rudolfa Hůlku, Josefa Vydru, Josefa Poláka, Josefa Řeřichu, Volodymyra Zalozieckeho a iných. Autori celkovo zmapovali 41 drevených chrámov. V publikácii sú spomenuté i chrámy, ktorých fotografie sa nezachovali.

Na snímke slovensko-ukrajinská kniha Stratené drevené cerkvi severovýchodného Slovenska Foto: TASR/Maroš Černý

Jedným z nich je chrám v obci Andrejová v okrese Bardejov. „Vedeli sme o tom, že zhorel. Spamäti, asi o 15 až 20 rokov neskôr, ho istý učiteľ výtvarného umenia namaľoval a obraz sa na dlhé roky stratil. Nakoniec nám pomohol kňaz z obce, ktorý ho našiel na pôjde starej fary,“ prezradil Džoganík.

Doplnil, že sa im po vydaní knihy ozývajú starostovia obcí, že sa našli nové fotografie viacerých chrámov. „Je to inšpirácia, aby sme pracovali ďalej buď na rozšírenom vydaní, alebo na novej publikácii,“ skonštatoval Džoganík.

Zberalo sa to postupne

Druhý z autorov publikácie Mychajlo Syrochman sa architektúrou drevených chrámov zaoberá niekoľko rokov. Pôsobí na Zakarpatskej akadémii umení v Užhorode.

„Postupne sa to zbieralo, nachádzali sa fotografie, materiály a prešiel čas, aby sa to dalo všetko dokopy. Najcennejšie sú fotografie, lebo je možné vidieť, ako tie cerkvi vyzerali. Sú to materiály z kníh, starých kroník a rôznych zdrojov,“ priblížil Syrochman s tým, že na knihe pracovali približne rok.

Publikáciu vydalo občianske združenie Rusínsko-ukrajinská iniciatíva a z verejných zdrojov ju podporil Fond na podporu umenia.