TASR

Dnes o 10:21 čítanie na minútu 0 zdieľaní Voľby 2020: Pellegrini: Na sneme by malo ponúknuť funkcie celé vedenie

Líder volebnej kandidátky Smeru-SD Peter Pellegrini si myslí, že na najbližšom sneme by malo celé vedenie ponúknuť svoje funkcie.

Peter Pellegrini — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 1. marca (TASR) – Líder volebnej kandidátky Smeru-SD Peter Pellegrini si myslí, že na najbližšom sneme by malo celé vedenie ponúknuť svoje funkcie. Smer má podľa neho na viac ako 18 percent. Ak príde k diskusii o kandidatúre za predsedu strany, nepovie nie. Aj vo vnútri Smeru by sa podľa neho mala uskutočniť zodpovedná zmena. Uviedol to v relácii TV Markíza.

„Ak bude dôvera členskej základne, dôvera ľudí a príde taká situácia v Smere-SD, že sa bude diskutovať o možnej výmene a takýto súboj alebo nominácia nastane, tak určite nepoviem nie," povedal Pellegrini.

Má chuť byť predsedom strany

Podotkol, že má chuť byť predsedom strany, no nepovažuje za správne, aby Robertovi Ficovi, ktorý teraz vedie stranu, posielal odkazy cez médiá. Pellegrini verí, že Smer-SD by mohol na Slovensku fungovať ďalších 20 - 30 rokov.

Pellegrini sa zároveň bude uchádzať o post podpredsedu Národnej rady (NR) SR, ak na to bude príležitosť. Uviedol to v nedeľu ráno pred diskusiou v televíznej relácii. „Ak takúto možnosť dostanem, tak sa o ňu uchádzať budem," uviedol Pellegrini na margo otázky, či sa bude ako volebný líder pravdepodobne najsilnejšej opozičnej strany uchádzať o tento post. „Ak by tá funkcia pripadala Smeru, tak by som to mal byť ja," doplnil dosluhujúci premiér.

Vyjadril spokojnosť, že Smer nepadol až tak

Na margo zverejnených výsledkov vyjadril spokojnosť, že sa Smer-SD neprepadol tak, ako to predpovedali prvé exit polly. „Na druhej strane vidíme, ako dopadli tie novotvary, jeden sa dostal s odretými ušami a jeden už vôbec nie," doplnil na adresu volebných výsledkov Za ľudí a koalície Progresívne Slovensko (PS)/Spolu.

V súvislosti s vyjadreniami niektorých politikov o tom, že budú posielať iných politikov do väzenia, uviedol, že by mala platiť opatrnosť. „Môže sa im stať, že im zavrú aj koaličného partnera,“ myslí si Pellegrini, ktorý dodal, že by sa politici nemali takto vyjadrovať.

Strana Smer-SD podľa neoficiálnych výsledkov volieb, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR, skončila v parlamentných voľbách na druhom mieste so ziskom 18,29 percenta