TASR

Dnes o 08:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Most-Híd a KDH reagujú na volebný neúspech. Bugár a Hlina urobia rázny krok

Predseda Mosta-Híd Béla Bugár odstúpi zo svojej funkcie. Podobný krok chystá aj šéf KDH Alojz Hlina.

Alojz Hlina a Béla Bugár — Foto: TASR/Vladimír Benko, Henrich Mišovič

Bratislava 1. marca (TASR) - Predseda Mosta-Híd Béla Bugár odstúpi zo svojej funkcie. Povedal to na tlačovej konferencii po sčítaní viac ako 60 percent hlasov vo voľbách. Podľa svojich slov bude naďalej pomáhať strane, nechcel však povedať, kto by mal byť jeho nástupcom. „Je to vec vnútorných štruktúr,“ dodal s tým, že sa o tom bude hovoriť na sneme strany.

Podpredseda Mosta-Híd Ábel Ravasz pripustil, že má ambíciu byť novým predsedom strany. „Každý podpredseda musí mať túto ambíciu, ale nie som jediný vhodný kandidát. Najdôležitejšie je, aby sme túto stranu postavili na nohy,“ reagoval pred novinármi.

Očakávali sme oveľa lepší výsledok, tvrdí Bugár

Ravasz zároveň dodal, že vzdať svojej funkcie by sa mali všetci podpredsedovia. „Považujem to za prirodzené, že keď predseda ponúkne svoju pozíciu, tak ju ponúknu aj podpredsedovia,“ vyhlásil.

Predseda strany Most-Híd Béla Bugár reaguje na prvý volebný odhad Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bugár skonštatoval, že s politikou nekončí. Opätovne uviedol, že bude okamžite telefonovať predsedovi SMK Józsefovi Menyhártovi v súvislosti s tým, „ako ďalej postupovať v zastupovaní záujmov menšín na Slovensku“.

„Výsledok je veľmi zlý, očakávali sme oveľa lepší,“ reagoval na predbežné výsledky volieb Bugár, ktorý po 30 rokoch končí ako poslanec parlamentu. „Veľa našich voličov na juhu volilo OĽaNO a predpokladám, že budú očakávať pomoc južným regiónom a zastupovanie ich menšinových práv,“ skonštatoval.

Ľudia sa hnevali na viacero vecí

Bugár však neočakáva žiadne zlepšenie v oblasti menšinových práv, je to podľa neho výzvou pre strany, ktoré sa do parlamentu dostanú. „Je možné, že splnomocnenca vlády pre menšiny ponúkne pán Matovič možno SMK,“ skonštatoval.

Líder OĽaNO Igor Matovič podľa neho v parlamente v minulosti nepodporil zákony týkajúce sa menšinových práv. Podľa šéfa strany viedol Most-Híd pozitívnu kampaň. „Vôbec sme na nikoho neútočili, prezentovali sme výsledky Mosta-Híd," komentoval.

Ravasz, ktorý bol šéfom volebnej kampane strany, si nemyslí, že zlý výsledok spôsobila kampaň, veľa ľudí sa podľa neho hnevá na to, že Most-Híd bol súčasťou vlády. Chybu vidí aj v tom, že Most-Híd neodišiel z vládnej koalície po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej vo februári 2018.

Hlina odstúpi tiež

Líder KDH Alojz Hlina v nedeľu nadránom pripustil, že hnutie sa do parlamentu nemusí dostať. V takom prípade odstúpi z funkcie predsedu. Vedením chce poveriť súčasného podpredsedu Pavla Zajaca.

Na snímke líder KDH Alojz Hlina čaká na oficiálne výsledky volieb Foto: TASR/Vladimír Benko

KDH sa po spracovaní 99,88 percenta zápisníc pohybuje na úrovni 4,65 percenta. Vyplýva to z priebežných výsledkov, ktoré zverejňuje Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Hlina pred priaznivcami vo volebnej centrále vyhlásil, že hnutie pravdepodobne vo voľbách neuspeje a v pondelok (2. 3.) sa vzdá funkcie.

Hlina si sype popol na hlavu

Hnutie malo podľa neho zrejme urobiť viac. „Asi sme urobili chyby, asi som aj ja urobil chyby a všetky na mňa, všetky hriechy sveta pokojne na mňa,“ skonštatoval Hlina s tým, že KDH ešte bude musieť zapracovať. Poznamenal, že možno v súčasnosti je neštandard, antisystém a extrém na vrchole, ale po vrchole sa ide z kopca, preto by podľa neho kresťanskí demokrati mali byť pripravení.

Poďakoval sa všetkým kolegom a dodal, že mu bolo cťou s nimi spolupracovať. „Bola to jazda pre mňa tieto štyri roky, človek si neoddýchol ani na tejto volebnej noci, že teda "napinák" do poslednej chvíle," zhodnotil.