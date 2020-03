TASR

Neapol zdolal Turín, Lazio si poradilo s Bolognou a vedie tabuľku

Futbalisti Lazia Rím zvíťazili v sobotňajšom zápase 26. kola talianskej Serie A na domácom štadióne nad Bolognou 2:0.

Radosť hráčov Lazia — Foto: TASR/AP

Rím 29. februára (TASR) - Futbalisti Lazia Rím zvíťazili v sobotňajšom zápase 26. kola talianskej Serie A na domácom štadióne nad Bolognou 2:0. Slovenský obranca Denis Vavro presedel celý zápas na lavičke náhradníkov.

Lazio rozhodlo o triumfe už v prvom polčase, keď strelilo v 20. a v 22. minúte oba góly. Hostia po prestávke síce dvakrát rozvlnili sieť, ale prvý gól arbiter neuznal pre faul na brankára domácich a pri druhom VAR preukázal postavenie hosťujúceho hráča mimo hry. Lazio sa po zisku troch bodov dostalo do čela tabuľky so 62 bodmi, druhý Juventus so 60 bodmi však má o zápas menej.

V ďalšom zápase zdolal SSC Neapol na svojom ihrisku FC Turín 2:1. Slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka odohral 80 minút. Prvý gól "Partenopei" strelil v 19. minúte Konstantinos Manolas, na 2:0 zvýšil v 83. minúte Giovanni Di Lorenzo. V nadstavenom čase skorigoval výsledok hosťujúci útočník Simone Edera.