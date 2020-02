Lenka Miškolciová

Dnes o 00:42 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní PRIEBEŽNÉ VÝSLEDKY VOLIEB: Ak sa výsledky exit pollu potvrdia, Pellegrini ponúkne funkciu podpredsedu

Igor Matovič a jeho hnutie OĽaNO vedú nielen v exit polloch, ale aj v priebežnom sčítavaní hlasov.

Na snímke Peter Pellegrini a Igor Matovič. — Foto: TASR

BRATISLAVA 1. marca - Do parlamentu by sa zatiaľ dostali strany OĽaNO, Smer-SD, ĽSNS, Sme rodina a KDH. Vyplýva to z priebežných neoficiálnych výsledkov, ktoré zverejňuje Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Celkovo je potrebné spracovať 5998 okrskových zápisníc, spracovaných však bolo len 21,75 % z nich.

Hnutiu OĽaNO sa podarilo získať 23,41 % hlasov, Smer-SD sa získal 21,32 % hlasov, ĽSNS má 9,30 %, Sme Rodina 8,94 % a KDH 5,22 %.

Foto: Volbysr.sk

Volebný líder Smeru-SD Peter Pellegrini zároveň na tlačovej konferencii povedal, že ponúkne svoju funkciu podpredsedu strany, ak sa potvrdí volebný výsledok Smeru-SD okolo 15 percent. Povedal to v reakcii na predbežné neoficiálne výsledky volieb. Zodpovedať za prípadný zlý výsledok sa bude podľa Pellegriniho celé vedenie strany. Podľa odhadov by mal Smer-SD skončiť na druhom mieste za OĽaNO.

Pribežné výsledky môžete sledovať aj na webovej stránke volbysr.sk

Správu budeme aktualizovať.