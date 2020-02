TASR

Michal Truban: Verím, že tretiu pozíciu vo voľbách obhájime a porastieme

Na snímke uprostred zľava predseda SPOLU - občianskej demokracie Miroslav Beblavý a líder koalície strán Progresívne Slovensko - Spolu Michal Truban v Bratislave 29. februára 2020. — Foto: TASR/Jaroslav Novák

Bratislava 29. februára (TASR) – Volebný líder koalície PS-Spolu Michal Truban po zverejnení exit pollov verí, že možnú tretiu pozíciu vo voľbách obhája a ich preferencie možno ešte v oficiálnych výsledkoch volieb do Národnej rady SR porastú.

Rozdiely v dvoch zverejnených exit polloch sú podľa Trubana pri niektorých stranách aj niekoľkopercentné. „Treba preto opatrne komentovať predbežné výsledky. Uvidíme, kam sa čísla posunú,“ vyhlásil. Dúfa však, že výsledok PS-Spolu bude smerovať k dvojcifernému číslu. „Ak by to zostalo tak, že budeme treťou najsilnejšou stranou, budeme spokojní s výsledkom,“ podotkol Truban. Je rád, že bola vysoká účasť v parlamentných voľbách a že voliči išli voliť zmenu. „Vyzerá to tak, že po ôsmich rokoch Smeru sa to tu celé zmení. Som rád, že aj kotlebovci klesli a ľudia volili niekoho iného,“ podotkol líder PS-Spolu.

Predseda Spolu a programový líder koalície PS-Spolu Miroslav Beblavý uviedol, že tieto parlamentné voľby ukázali vôľu po zmene. „Všetky strany, ktoré reprezentovali pre ľudí zmenu, majú spolu ústavnú väčšinu. Vôľa k zmene bola obrovská a podarilo sa zastaviť nárast fašizmu,“ vyhlásil. Predstavitelia PS-Spolu avizujú, že si budú volať s Igorom Matovičom, ktorého hnutie OĽaNO sa podľa exit pollov stalo víťazom volieb. „Nemyslím si, že teraz budeme hneď rokovať. Na to si budeme musieť počkať. Všetko bude záležať na Igorovi Matovičovi,“ spresnil Truban. Podľa Beblavého je kľúčové, aby debaty boli rozumné.