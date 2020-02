Alojz Hlina: Vedeli sme, že KDH tancuje na hrane, veríme v dobrý koniec

TASR

Na snímke predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Alojz Hlina — Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 29. februára (TASR) – Predseda KDH Alojz Hlina verí, že hnutie sa dostane do parlamentu napriek tomu, že sa opakuje atmosféra spred štyroch rokov. Reagoval tak na exit poll agentúry Focus pre televíziu Markíza, podľa ktorého by malo KDH 5,1 percenta.

Hlina poznamenal, že v posledných parlamentných voľbách chýbalo KDH 1400 hlasov. Verí, že tentoraz sa hnutie do parlamentu dostane. „My sme vedeli, že tancujeme na hrane, a tak si asi počkáme úplne do konca. Každá minúta teraz bude pre nás trvať hodinu a musíme byť pozitívni, lebo kresťanskí demokrati musia byť pozitívni,“ skonštatoval.

V prípade OĽaNO podľa neho zafungovalo, že ľudia chcú voliť víťaza. „Vytvoril vlnu, tá vlna ho podvihla,“ skonštatoval s tým, že ostatné strany je pravdepodobne ešte predčasné komentovať.

Z exit pollu agentúry Focus pre televíziu Markíza vyplýva, že tohtoročné parlamentné voľby by malo vyhrať hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) so ziskom 25,8 percenta. Za ním nasleduje Smer-SD so 14,9 percenta a koalícia PS-Spolu s 9,7 percenta. Do parlamentu by sa mali dostať aj strany Sloboda a Solidarita (SaS) s výsledkom 8,3 percenta, Za ľudí so 7,8 percenta, Sme rodina so 7,5 percenta, Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) so 6,5 percenta a KDH s 5,1 percenta.

Exit poll je považovaný za najpresnejší odhad volebných výsledkov. Ide o prieskum uskutočnený na voličoch, ktorí práve odovzdali svoj hlas.