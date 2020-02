Lenka Miškolciová

Dnes o 23:01 čítanie na minútu 0 zdieľaní EXIT POLL: Matovič suverénne porazil SMER, takto dopadli ostatné politické strany

Exit polly televízie Markíza a RTVS ukázali jednoznačné víťazstvo Igora Matoviča a jeho hnutia OĽaNO.

Na snímke lídri politických strán Michal Truban, Peter Pellegrini a Igor Matovič. — Foto: TASR

BRATISLAVA 29. februára - O prvých výsledkoch parlamentných volieb môžu mnohé napovedať exit polly, teda ankety vykonané tesne po tom, ako ľudia odvolili.

Tohtoročné parlamentné voľby by malo vyhrať hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) so ziskom 25,8 percenta. Za ním nasleduje Smer-SD so 14,9 percenta a koalícia PS-Spolu s 9,7 percenta. Vyplýva to z exit pollu agentúry Focus pre televíziu Markíza. Do parlamentu by sa mali dostať aj strany Sloboda a Solidarita (SaS) s výsledkom 8,3 percenta, Za ľudí so 7,8 percenta, Sme rodina so 7,5 percenta, Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) so 6,5 percenta a Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) s 5,1 percenta.

Pred bránami parlamentu zostali Maďarská komunitná spolupatričnosť (MKS) so ziskom 3,8 percenta, Dobrá voľba s 2,8 percenta, Slovenská národná strana (SNS) s 2,4 percenta, Most-Híd s 2 percentami a Vlasť s 1,9 percenta. Ostatné kandidujúce strany by nemali získať ani jedno percento.

Foto: Reprofoto TV Markíza

Exit poll pre RTVS odhaduje podobné výsledky

Parlamentné voľby by malo podľa prieskumu RTVS vyhrať hnutie OĽaNO so ziskom 25,3 percenta hlasov. Druhý by mal byť Smer-SD s 13,9 percenta a tretia koalícia PS-Spolu (8,8 percenta). Vyplýva to z exit pollu, ktorý robila agentúra Median SK pre RTVS.

Rovnako 8,8 percenta by mala dostať strana ĽSNS, ďalej by malo nasledovať hnutie Sme rodina (7,5 percenta). SaS by mala mať 6,4 percenta hlasov, Za ľudí 5,6 percenta. Ako posledné by sa do parlamentu malo dostať KDH so ziskom päť percent hlasov.

Pred bránami parlamentu by zostali Maďarská komunitná spolupatričnosť (4,4 percenta), SNS (tri percentá) a Dobrá voľba (2,9 percenta). Most-Híd by mal mať 2,8 percenta, Vlasť 2,7 percenta hlasov. Ostatné kandidujúce strany by nemali získať ani percento hlasov.

Foto: Reprofoto RTVS

Exit poll je považovaný za najpresnejší odhad volebných výsledkov. Ide o prieskum uskutočnený na voličoch, ktorí práve odovzdali svoj hlas.