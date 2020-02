TASR

Bedminton: Na FORZA Slovak Open v Trenčíne štyri triumfy Taiwančanov

Ilustračné foto — Foto: TASR/Milan Kapusta

Trenčín 29. februára (TASR) - Najväčší medzinárodný bedmintonový turnaj na Slovensku FORZA Slovak Open v Trenčíne opanovali reprezentanti Taiwanu. Tí triumfovali v sobotňajších finálových zápasoch až v štyroch kategóriách, ženskej dvojhre a štvorhre, mužskej štvorhre a v mixe. V športovej haly M-ŠPORT v Trenčíne sa víťazom mužskej dvojhry stal Čech Jan Louda, ktorý vo finále zdolal Angličana Johnnieho Torjussena 2:1.

Na turnaj Future Series sa prihlásilo celkovo 318 hráčov zo 42 krajín. Slovenskí reprezentanti sa dostali najďalej do 2. kola, o postup do štvrťfinále bojovali v piatich prípadoch, ale to im zostalo uzatvorené.