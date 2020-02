TASR

Futbal: Duda bol blízko ku gólu, Norwich s cennými troma bodmi

Slovenský hráč Norwichu Ondrej Duda v akcii vo futbalovom zápase anglickej Premier League Norwich City - FC Bournemouth v Norwichi 18. januára 2020. — Foto: TASR/AP

Norwich 29. februára (TASR) – Futbalisti Norwichu strelili gól z hry takmer po 700 minútach. V piatkovej predohrávke 28. kola najvyššej anglickej súťaže proti Leicestru City sa oň postaral ľavý obranca Jamal Lewis, ktorý premiérovým zásahom v Premier League zabezpečil svojmu tímu cenné víťazstvo 1:0. Slovenský stredopoliar Norwichu Ondrej Duda hral do 87. minúty.

Pre priebežne posledných „kanárikov“ má plný bodový zisk cenu zlata. Od novembra sa im totiž podarilo zvíťaziť len dvakrát a súperi v boji o záchranu sa im pomaly vzďaľovali. „Víťazstvo vždy povzbudí, ale nelietam v oblakoch. Nebudeme si klamať, patríme k adeptom na vypadnutie a body sme si dnes museli zaslúžiť našou najlepšou hrou. Stále sa hrá o dvadsať bodov, uvidíme koľko z nich sa nám podarí získať. V žiadnom prípade neskladáme zbrane,“ povedal tréner domácich Daniel Farke.

Úplne iné starosti majú priebežne tretí hostia, ktorí pomýšľajú na účasť v Lige majstrov. V uplynulých siedmich dueloch však zvíťazili len raz a plán tak dostal výraznú trhlinu. Tesná prehra na pôde posledného tímu súťaže mrzí o to viac, že v piatok viedli po góle Kelechiho Iheanachoa, ktorý však rozhodca napokon po konzultácií s videoasistentom neuznal pre hru rukou. „Myslím si, že to bolo veľmi prísne rozhodnutie. Mrzí nás to o to viac, že sme boli v zápase lepším tímom,“ povedal podľa agentúry AFP tréner Líšok Brendan Rodgers.

Slovenský stredopoliar Ondrej Duda strávil na ihrisku 87 minút. V úvodnom dejstve posadil center na hlavu Bena Godfreya, no loptu chytil brankár Kasper Schmeichel. Dána neskôr ohrozil aj sám, no na debutový gól si ešte musí počkať. Prudkú strelu z 25 metrov mu totiž vyrazil nad brvno a o pár minút neskôr vytlačil jeho pokus v čistej šanci reflexívne mimo bránky.

Norwich napriek tomu zvíťazil a stiahol stratu na 17. priečku znamenajúcu záchranu na štyri body. Jeho súperi však majú zápas k dobru. Aston Villa, ktorá je tesne nad zónou zostupu, hostí v sobotu čierneho koňa súťaže Sheffield United. West Ham, ktorý má na 18. mieste trojbodový náskok privíta Southampton a na pôde predposledného Watfordu sa predstaví líder tabuľky Liverpool.