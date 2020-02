TASR

Dnes o 11:45 čítanie na minútu 0 zdieľaní Skvelej Vlhovej len tesne ušlo pódium! V super-G dosiahla zatiaľ najlepší výsledok svojej kariéry

V talianskom stredisku La Thuile skončila tesne za pódiom na štvrtej priečke s mankom 39 stotín sekundy na víťazku Ninu Ortliebovú z Rakúska.

Na snímke Petra Vlhová počas pretekov v La Thuile. — Foto: TASR/AP

La Thuile 29. februára (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová dosiahla v sobotu svoj najlepší výsledok v super-G Svetového pohára v kariére. V talianskom stredisku La Thuile skončila tesne za pódiom na štvrtej priečke s mankom 39 stotín sekundy na víťazku Ninu Ortliebovú z Rakúska.

Na druhej priečke skončila so stratou jedinej stotiny sekundy líderka SP Talianka Federica Brignoneová, tretia bola vedúca žena poradia disciplíny Švajčiarka Corinne Suterová (+0,07). Pre 23-ročnú Ortliebovú to bol premiérový triumf vo Svetovom pohári v kariére.

Vlhová previedla napriek problémom s chrupavkou v kolene výbornú jazdu. Na trať sa spustila so štartovým číslom 16 a na prvých dvoch medzičasoch bola rýchlejšia ako líderka Ortliebová o sedem resp. osem stotín. V druhej polovici iba mierne stratila a napokon jej na pódium v predposlednom super-G v prebiehajúcom ročníku chýbalo 32 stotín sekundy. V tejto sezóne sa už v super-G predtým dvakrát dostala do elitnej desiatky - v Bansku skončila šiesta a v Ga-Pa na deviatej priečke. Na konto jej do hodnotenia SP pribudlo 50 bodov, z tretej priečky stráca v celkovom poradí na Brignoneovú 189 bodov.

Ani v La Thuile neštartovala priebežne druhá žena celkového poradia seriálu Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorá prerušila sezónu po úmrtí otca. Vlhová na ňu momentálne v SP stráca 36 bodov.

Preteky v La Thuile boli ohrozené pre šíriaci sa koronavírus v Taliansku, napokon ich FIS odobrila s obmedzeným počtom divákov i s viacerými ďalšími opatreniami. V nedeľu je na programe kombinácia.