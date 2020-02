TASR

Kultúra: Divadlo Aréna vrátilo na scénu hru Holokaust

Predstaviteľ hlavnej úlohy Milan Ondrík sa vyjadril, že hoci ide o krásnu rolu, najradšej by bol, ak by ju už nemusel hrať a hru Holokaust by si divadlo nemuselo vybrať.

Na ilustračnej snímke vstup do nacistického koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau v južnej časti Poľska. — Foto: TASR/AP

Bratislava 29. februára (TASR) - Bratislavské Divadlo Aréna vrátilo na scénu hru Viliama Klimáčka Holokaust - príbeh o najhlbších jazvách, ktoré vznikli pri vytváraní novodobej slovenskej spoločnosti. Hru, ktorá vznikla na objednávku divadla ako súčasť tzv. Občianskeho cyklu, režíroval Rastislav Ballek. Vychádza z autentických spomienok Hildy Hraboveckej, ktorá prežila prvý dievčenský transport z územia fašistickej Slovenskej republiky do nacistického koncentračného tábora Auschwitz - Birkenau (1942).

„Klimáčkovi sa podarilo všetky klišé z témy dostať preč a okrem osobného príbehu pani Hraboveckej ukázať aj širší kontext doby, dejín, keď sa jej osobný osud odohrával, a urobil z toho vec na zamyslenie pre všetkých Slovákov, ktorí majú poňatie o svojej histórii a konkrétne o tomto veľmi citlivom období našej histórie,“ povedal pre TASR Ballek k hre, ktorú autor rozdelil do dvoch častí.

Prvá časť sa začína príchodom Anny Králikovej po revolúcii do vlasti. Chce reštituovať svoj majetok, až kým nezistí, že jej rodina ho v skutočnosti arizovala. Jej príbeh rámcuje dramatické osudy ľudí žijúcich na slovenskom území v čase, keď majoritné obyvateľstvo prežívalo materiálnu prosperitu a opájalo sa rozmachom kultúry, zatiaľ čo občania židovskej národnosti boli premiestňovaní do vyhladzovacích koncentračných táborov. Kým prvá časť hry sa odohráva v dobovej kaviarni, druhá kdesi medzi nebom a zemou, dávno po tom, ako hrôzy spojené s holokaustom slovenských Židov odzneli a sú takmer zabudnuté.

Zaujímavosťou druhého dejstva je, že diváci si s hercami vymenia miesta. „Diváci sa po prvej časti stanú akoby hercami, dívajú sa na postavy, ktoré hrajú svoj príbeh v hľadisku. Zvláštnosťou je takisto postava Rádio, ktoré vystupuje v tejto hre v úžasnom stvárnení Martina Hronského,“ ozrejmila dramaturgička Saša Sarvašová. Pod dramaturgiu predstavenia sa ďalej podpísali Martin Kubran a Zuzana Šajgalíková. Scénu a kostýmy navrhla Katarína Holková.

„Som smutný, že takúto hru sme museli vybrať. Bol by som najšťastnejší, keby som túto hru už nemusel hrávať. Bohužiaľ, táto hra je ešte aktuálnejšia ako pred ôsmimi rokmi," uviedol pred pondelkovou (24. 2.) obnovenou premiérou Milan Ondrík, ktorý stvárňuje rozporuplnú postavu Ambróza Králika, básnika, intelektuála a arizátora. „Herecky je to veľmi pekná postava, krásne napísané monológy, krásne predstavenie, len, žiaľ, je mi veľmi ľúto, že táto hra sa musela vytiahnuť po ôsmich rokoch. Bol by som omnoho radšej, keby som túto krásnu hereckú výzvu hrať nemusel, pretože Slovensko by bolo po tých ôsmich rokoch omnoho ďalej a tieto témy by sme už hrať nemuseli. A mohli by sme si tu zahrať komédie a všetci sa tešiť, ako sa tu dobre žije, že nám nehrozí nič také ako pred pár rokmi, nedávno, keď sme si vyvražďovali svojich blízkych, susedov. Aj táto hra, dúfam, že dopomôže, aby sme hrôzy druhej svetovej vojny nemuseli zažívať, aby sme tomu predišli,“ povedal pre TASR Ondrík.

V ďalších úlohách sa predstavia Polina Nikolaevskaya, Eva Matejková, Anežka Petrová, Matej Marušin, Katarína Šafaříková, Edita Koprivčevič Borsová, Barbora Andrešičová, Gregor Hološka.