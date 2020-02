TASR

Dnes o 17:32 čítanie na minútu 0 zdieľaní V nominácii hádzanárok chýba Rebičová, v príprave dvakrát proti Česku

Marianna Rebičová chýba v nominácii slovenskej reprezentácie hádzanárok na dvojzápas kvalifikácie ME 2020 proti Švajčiarsku.

Ilustračné foto — Foto: TASR/AP

Bratislava 28. februára (TASR) - Marianna Rebičová chýba v nominácii slovenskej reprezentácie hádzanárok na dvojzápas kvalifikácie ME 2020 proti Švajčiarsku. Spojka slovinského RK Krim Mercator Ľubľana má zdravotné problémy. Po dlhodobej absencii pre zranenie sa ale do národného tímu vracia Simona Szarková z maďarského Mosonmagyaróváru, informoval Slovenský zväz hádzanej (SZH).

Zverenky trénera Pavla Streichera nastúpia proti Švajčiarsku najskôr v stredu 25. marca o 19.30 h v St. Gallene, odveta je na programe v nedeľu 29. marca o 17.00 h v Mestskej športovej hale v Šali. Oba tímy majú po dvoch kolách vo 4. skupine na konte nula bodov po prehrách s favoritmi Ruskom a Srbskom. Na európsky šampionát v Dánsku a Nórsku postúpia prvé dva tímy.

Príprava rozdelená na dve časti

Šestnásťčlenný káder sa stretne v polovici marca, príprava bude rozdelená na dve časti. Slovenky sa najprv zídu v utorok 17. marca v Púchove a v rámci tohto bloku odohrajú dve medzištátne prípravné stretnutia s Českom – vo štvrtok 19. marca o 16.30 h vo Vsetíne a o deň neskôr o 19.00 h v Zubří.

V pondelok 23. marca sa presunú do Bratislavy, kde zotrvajú do utorkového odchodu do Švajčiarska. Po návrate na Slovensko si rozložia svoj tábor v Galante a na odvetu sa budú pripravovať v Šali.