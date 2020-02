TASR

Českí futbalisti sa na ME 2020 budú pripravovať v Taliansku aj napriek koronavírusu

Futbalisti Českej republiky sa budú pripravovať na EURO 2020 len pár kilometrov od talianskeho mesta Bolzano.

Na snímke český stredopoliar Alex Král — Foto: TASR/AP

Praha 28. februára (TASR) - Futbalisti Českej republiky sa budú pripravovať na EURO 2020 len pár kilometrov od talianskeho mesta Bolzano. A to aj napriek tomu, že v Taliansku momentálne platia veľké opatrenia pre výskyt koronavírusu.

Česi si rozložia tábor kúsok od rakúskych hraníc v Alpách v dedinke Vals, ktorá leží len pár kilometrov od Bolzana. „Samozrejme, že situáciu okolo koronavírusu monitorujeme a tím nevystavíme žiadnemu riziku. Zároveň budeme rešpektovať prípadné odporučenia a závery hygienických i epidemiologických autorít,“ uviedol pre idnes.cz lekár národného tímu Petr Krejčí starší.

Do tréningového kempu Čechov zostávajú viac ako tri mesiace, začať by sa mal 31. mája. „V tejto chvíli sa dá len ťažko odhadovať, ako bude situácia o štvrť roka vyzerať,“ vyjadril sa manažér reprezentácie Libor Sionko a dodal: „Pokračujeme v príprave na šampionát a veríme, že prípravný kemp i ME prebehnú bez akýchkoľvek obmedzení.“