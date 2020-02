Dominika Dobrocká

Zúfalý otecko nedokáže rozlíšiť svoje dvojičky. Jeho vtipný Instagram sa stal vďaka tomu hitom

Má doma dvoch krásnych anjelikov, no nedokáže ich rozoznať. Otec sa so svojím príbehom podelil na sociálnej sieti.

Na snímke je zúfalý otecko a jeho dvojičky. — Foto: Instagram - father_of_daughters

LONDÝN 29. februára - Deti sú obrovská radosť, no každý rodič prizná, že aj starosť. Mamičky to zvládajú ľavou zadnou, no keď so svojimi ratolesťami zostanú oteckovia, väčšinou to nie je až také jednoduché. Samozrejme, vždy to zvládnu, no netreba sa do detailov zamýšľať, akým spôsobom.

Kým je dieťa v suchu, s plným bruškom a spokojne spinká, všetko ostatné ide mimo hry. Keď však do rodiny pribudnú dvojičky, úroveň sa zvyšuje a otcov okrem dvojnásobnej radosti prepadne aj dvojnásobná obava. Nuž, nikto sa tomu asi nečuduje. Klobúk dole pred všetkými matkami a otcami, či už majú doma jedného, dvoch alebo naraz troch malých tvorov.

Na snímke sú dvojičky, ktoré otecko nedokáže rozpoznať. Foto: Instagram - father_of_daughters

Skutočný príbeh dvojičiek

Simon Hooper je otecko, ktorý mal so svojou milovanou manželkou to šťastie, že sa im narodili hneď dve dcérky. Sú to už tri roky, čo im ich blonďavé dvojičky robia radosť. Ich otcovi však občas zostáva hlava v smútku, keďže princezné nedokáže rozlíšiť. Otti a Delila sa naozaj veľmi podobajú, takže hodnotiť, či je normálne otcovo „zlyhanie“ alebo nie, je ťažké. Milujúci otec si založil profil na sociálnej sieti Instagram pod názvom „Otec dcér“, prostredníctvom ktorého celému svetu prezradil svoj obrovský „hriech“.

Na snímke sú nerozoznateľné dvojičky. Foto: Instagram - father_of_daughters

Na fotografiách je vidieť, že svoje dcéry miluje nadovšetko a podľa vlastných slov sa nevzdáva a bojuje. Svojej manželke a mamičke ich dcér Clemmy sa poďakoval, že mu to vôbec nezjednodušuje a Otti a Delilu oblieka vždy rovnako. Nuž, treba veriť, že sa to Simon raz naučí, inak to dievčatá vo vyššom veku môžu mierne zneužiť a vymieňať sa.

Otecko s dvojičkami. Foto: Instagram -

Reakcie ľudí sú rôzne

Simon si získal obrovské množstvo fanúšikov a sleduje ho takmer 990-tisíc užívateľov. Väčšina sa nad jeho príbehom usmieva a ich odpovede sú viac ako chápavé. Dievčatká sa totiž naozaj neskutočne podobajú. Ako to však býva, našli sa aj takí, ktorí si jednoducho neodpustili kritiku a negatívne komentáre. Táto skupina ľudí nerozumela tomu, že otec si nevie rozoznať vlastné deti. „Nepríde niekomu zvláštne, že „Otec dcér“ nevie, ktorá je ktorá? Rozumiem, že sú identické (je to viditeľné), ale je to ich otec!“ znela jedna z reakcií. Bolo ich tam oveľa viac, no treba veriť, že milujúci a vtipný otecko si z týchto slov nerobí ťažkú hlavu.