Klaudia Fiolová

Dnes o 17:19 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Toto sú najbizarnejšie premeny opustených budov. Vedeli by ste žiť v bývalej väznici?

Bývalá väznica ako luxusný hotel alebo apartmán priamo v kostole.

Kreatívne premeny starých budov — Foto: Instagram/tropicalislandsresort, reddit/HyogaCygnus

BRATISLAVA 29. februára - Niektoré opustené budovy zostanú dlhé roky nevyužité. Sú tu ale aj také, s ktorými sa šikovní architekti doslova pohrali. Vedeli by ste si predstaviť, že váš apartmán je v starom opustenom kostole? Alebo že bývalú väznicu prerobili na luxusný hotel?

Vo svete sú naozaj unikátne stavby, ktorých by bola škoda, ak ostali nevyužité. Prečo by nemohla slúžiť budova starého divadla ako knižnica, pričom pri listovaní kníh sa môžete zapozerať do nádherných malieb na strope.

Pozrite si tie najbizarnejšie premeny opustených budov

Hotelové izby sú v starých vlakových vozňoch. — Foto: reddit/u/spongecandybandit

Staré divadlo našlo nové využitie ako knižnica. — Foto: reddit/u/pikindaguy

Táto pani má apartmán priamo v starom kostole. — Foto: reddit/u/HyogaCygnus

Starý kostol premenili na skatepark. — Foto: Instagram/la_iglesiaskate

Tento aquapark vybudovali v prázdnom hangári. — Foto: Instagram/tropicalislandsresort

Starú väznicu premenili na luxusný hotel. — Foto: reddit/u/Jones508

Škola je na mieste bývalého nákupného centra. — Foto: reddit/u/Colecaliber

Obchod otvorili v starom trezore. — Foto: reddit/u/jhal2

Jej apartmán bol pôvodne policajnou stanicou a kúpelňa je bývalá cela. — Foto: reddit/u/rebuffedchaff8

Z bývalej budovy školy je teraz bytový dom. Na chodbe sa zachovali školské skrinky. — Foto: reddit/u/RTSantos4894