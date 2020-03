Ľubomíra Somodiová

Dnes o 14:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Slovenskí maliari zadarmo maľujú nemocnice a školy. Zanedbané miesta menia na priestory plné farieb

Ošumelé steny sú dnes v dvoch nemocniciach a jednej škole minulosťou. To všetko vďaka charitatívnej činnosti Cechu maliarov Slovenska.

Slovenskí maliari zadarmo maľujú nemocnice a školy. Menia ich na príjemné miesta. — Foto: Cech maliarov Slovenska

NOVÉ ZÁMKY 1. marca - Maliari z Cechu maliarov Slovenska sa rozhodli pomáhať. Z vlastných zdrojov premieňajú starnúce a oku nelahodiace priestory nemocníc a škôl na vynovené farebné priestory.

Inšpirácia v zahraničí

„Naším vzorom pre tieto charitatívne akcie sa stali naši slovinskí kolegovia, pretože u nich beží už v poradí 23. ročník,“ povedal sekretár Cechu Vladimír Bolík. Členovia slovenského cechu sa pravidelne zúčastňujú týchto akcií. „Povedali sme si, že aj my dokážeme zorganizovať takúto akciu a išli sme to toho,“ doplnil Bolík.

Cechu dodávajú na charitatívne činnosti materiál spoločnosti ako Chemolak, Caparol, PPG Deco, Schuller Eh klar, Knauf, Ardex a Profi Paint. Foto: Cech maliarov Slovenska

Pripravujú štvrtú akciu

Doposiaľ zorganizovali tri ročníky charitatívnej akcie. „Prvú v roku 2016 v Považskej Bystrici. Maľovali sa priestory neurológie nemocnice. V roku 2018 maľovali napríklad Dolnooravskú nemocnicu s poliklinikou v Dolnom Kubíne, priestory detského a dojčenského oddelenia,“ ozrejmil.

Štetce maliarov oživili aj múry Spojenej špeciálnej školy pre žiakov s autizmom na Hálkovej ulici v Bratislave. „S prípravnými prácami asistovala firma Manat – Rastislav Trajda,“ povedal. Akcie sa zúčastnili aj ich cechoví kolegovia z Maďarska, Slovinska a Čiech.

„V tomto roku pripravujeme opäť náš 4. ročník, ktorý sa bude konať v Národnom ústave reumatických chorôb v Piešťanoch,“ povedal o plánoch sekretár Cechu maliarov Slovenska do budúcna.

Maliari prispievajú ku krajšej krajine. Foto: Cech maliarov Slovenska.

Cech funguje už 20 rokov

Cech maliarov Slovenska momentálne združuje 87 členov. Vznikol v roku 2000 ako dobrovoľné profesijné združenie živnostníkov - maliarov, maliarskych spoločností, maliarskych predajní - medzi ktorých patria odborníci s dlhoročnou praxou.

Jedna z charitatívnych akcií. Foto: Cech maliarov Slovenska.

Svojou činnosťou sa snažia byť aj zárukou odbornosti a kvality vykonaných prác v maliarstve, ktoré sú poskytované na Slovensku. Niektorí ľudia podľa cechu stále preferujú cenu pred kvalitou. „Niektorí ľudia si ešte nevážia odborníkov a profesionálov, radšej si zavolajú maliara, ktorý nemá ani živnosť, takže je lacnejší a použije najlacnejšie materiály,“ vyjadril sa maliar Jozef Prištic z maliarstva PN.

Podľa neho to platí aj pri väčších projektoch „Niektorí investori nehľadia na to, či k nim príde profesionál a dá si záležať na tom, aby nič nepresvitalo, aby boli maskovacie pásky nalepené rovno, aby boli rohy pekne spravené a podobne, pretože to chce mať, samozrejme, zaplatené, ale stačí mu nejaký maliar bez výučného listu, so živnosťou, ktorý ani netuší, že existuje viacej druhov pások a materiálov, a je mu jedno, že po ňom musí nastúpiť upratovacia čata a podobne," uzavrel.