Pred rokmi si sľúbili lásku a dodnes sú spolu. Tieto páry nerozdelila sláva, peniaze ani mediálne intrigy

BRATISLAVA 28. februára - Vybudovať si dlhotrvajúci vzťah nie je jednoduché. Vyžaduje to množstvo sily, rešpektu a času. Rovnako je to aj s manželstvom. Keď však niektoré z týchto atribútov chýbajú, dvojica sa rozdelí, alebo rozvedie. Preto je v súčasnosti taká vysoká rozvodovosť, a to nehovoriac o svete celebrít.

Beyoncé: 11 rokov manželstva

Beyoncé Giselle Knowlesová spoznala Shawna Coreyho Cartera, viac známeho pod svojím umeleckým pseudonymom Jay-Z, vďaka hudobnej spolupráci v roku 2002, kedy spolu nahrávali pieseň '03 Bonnie & Clyde. Jay-Z sa neskôr objavil aj na speváčkinom singli Crazy in Love a svoju večnú lásku si sľúbili v roku 2008.

Jessica Albová: 11 rokov manželstva

Obľúbená herečka sa so svojím manželom Cashom Warrenom spoznala počas natáčania filmu Fantastická štvorka v roku 2004. Vzali sa o štyri roky neskôr a Jessica tvrdí, že kľúčom k šťastnému a dlhotrvajúcemu vzťahu je trávenie spolu čo najväčšieho možného množstva času.

Claudia Schifferová: 17 rokov manželstva

Modelka sa vydala za filmového producenta Matthewa Vaughna po 16-ich mesiacoch chodenia. Stalo sa tak v roku 2002 v Suffolku vo Veľkej Británii, kde si krátko nato dvojica kúpila pozemok.

Catherine Zeta-Jonesová: 19 rokov manželstva

Ďalšia herečka v našom zozname spoznala svojho nemenej slávneho manžela Michaela Douglasa v auguste roku 1998 na filmovom festivale v Deauville vo Francúzsku. Vzali sa o dva roky neskôr.

Sarah Jessica Parkerová: 22 rokov manželstva

Herca Matthewa Brodericka spoznala na newyorskej párty v roku 1991. Chodili spolu šesť rokov, až sa v roku 1997 rozhodli, že sa vezmú. Herečka si myslí, že partneri by sa mali navzájom rešpektovať a nikdy medzi sebou nesúťažiť.

Cate Blanchettová: 23 rokov manželstva

Pár sa spoznal v Sydney v roku 1996, teda ešte v čase, kedy Cate študovala na Národnom inštitúte dramatických umení. O rok neskôr sa stali manželmi. Rodinné šťastie podľa nich spočíva v spoločných záujmoch a absencií tajomstiev.

Lisa Kudrowová: 24 rokov manželstva

Hviezda populárneho seriálu (ak aj nie toho najpopulárnejšieho) z 90. rokov Priatelia spoznala svojho manžela v roku 1987 a vzali sa v roku 1995. Seriálová Phoebe a Michel Stern spolu žijú šťastne dodnes.

Meryl Streepová: 41 rokov manželstva

Obľúbená herečka sa v roku 1977 dostala do zložitej situácie, v ktorej sa obrátila na priateľa svojho brata Dona Gummera. Meryl žila v jeho dome a chcela sa odsťahovať ihneď ako sa Don vráti z Európy. Keď sa vrátil, presvedčil ju, aby zostala. O rok sa vzali a dnes spolu majú štyri deti.