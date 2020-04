Inzercia

Poznáte spôsoby, ako sa dopracovať k Bitcoinu?

Súčasná mimoriadna situácia vplýva negatívne na viacero sektorov a výnimkou nie je ani svet kryptomien. Pri Bitcoine sme zaznamenali tiež pokles, jeho hodnota sa ale mení, raz klesá a potom narastá. Určite však nepadne na úplné dno, ako to je momentálne v prípade ropy. Kým ropa teraz zažíva ťažké časy, o Bitcoin je aj naďalej záujem.

Ilustračné foto. — Foto: Shutterstock.com/REDPIXEL.PL

Už dávno ste rozmýšľali, ako taká kúpa Bitcoinu prebieha a kde sa vôbec dá táto digitálna mena vlastne získať? Vyhľadávanie všetkého, čo potrebujete o tejto virtuálnej investícii vedieť, je často zdĺhavé a množstvo informácií to výrazne sťažuje. Poďme sa preto pozrieť na možnosti, ktoré nám ponúkajú sa k Bitcoinu dopracovať.

Viacero spôsobov získania kryptomeny

Je viacero riešení, ako sa dopracovať k zisku Bitcoinu. Nech už by išlo o jednu z najzákladnejších foriem, ktorou je ťaženie alebo by to bola registrácia na burze a odkúpenie kryptomeny či nájdenie bankomatu, k možnosti získať Bitcoin by ste sa s vysokou pravdepodobnosťou dopracovali. Existuje ale oveľa viac spôsobov, reálny záujemca by sa tak mal pred prvotnou investíciou oboznámiť so všetkými. Dnes už to totiž pokojne môže byť aj prostredníctvom bankového prevodu či formou online zmenárne.

Aká je minimálna čiastka?

Ste v presvedčení, že musíte kúpiť celú mincu, aby ste vôbec nejaký Bitcoin vlastnili? Najmenšia jednotka, známa pod označením satoshi, túto mylnú predstavu vyvracia. Investovať tak môžete pokojne aj do sto milióntiny Bitcoinu.

Kľúčový je prehľad

Vyššie zmienený príklad poukazuje, aké chybné tvrdenia sa môžu medzi kvantom informácií o kryptomenách reálne nachádzať. Ak raz naberiete odhodlanie a budete chcieť investovať do virtuálneho menového systému, rozhodne by ste nemali podceniť interpretovanie informácií. Overte si ich z viacerých zdrojov, sledujte aktuálne diane a oboznámte sa so všetkým, čo s tým súvisí.

Niektoré možnosti kúpy sú totiž napríklad len pre skúsenejších a vôbec sa nehodia pre začiatočníkov, kým iné pri prvých investíciách rozhodne uvítate. Nákup Bitcoinu ponúka zaujímavú formu investície, pravidelné sledovanie trhovej kapitalizácie a stav aktuálnej hodnoty by sa však nemal zanedbávať.