Petronela Svečnjaková

Dnes o 10:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Keď cestujúci v lietadle zbadali ženu s bábätkom, nepotešili sa. Ona si však pre nich pripravila fantastické prekvapenie

Žena cestovala so 4-mesačným synom navštíviť rodinu za oceánom.

Juhokórejčanka drží svojho 4-measčného syna. Pre spolucestujúcich pripravila balíčky, aby sa nehnevali, ak by jej dieťa počas letu plakalo. — Foto: Facebook/Dave Corona

SOUL/SAN FRANCISCO 1. marca - Ak cestujete hodiny v lietadle a na palube je s vami plačúce bábätko, každá minúta sa zdá dlhá ako hodina. Uvedomila si to aj jedna mladá mamička z Južnej Kórey, a preto si pre spolupasažierov prichystala prekvapenie.

Štuplíky do uší a sladkosti

Netradičnú situáciu zažili ľudia cestujúci z juhokórejského Soulu do San Francisca. Žena, ktorá do Kalifornie letela so svojím 4-mesačným bábätkom, pre pasažierov pripravila 200 balíčkov, aby počas cesty mali absolútne pohodlie. Každý balíček obsahoval niekoľko sladkostí a pre prípad, že by bábätko počas letu plakalo, ľudia si v ňom našli aj štuplíky do uší.

Balíček od svedomitej mamičky. Foto: Facebook/Dave Corona

V balíčkoch tiež bol takýto odkaz: „Ahojte, volám sa Junwoo a mám štyri mesiace. Letím s mamou a babičkou do USA, aby som sa stretol s mojou tetou. Trocha sa bojím, pretože letím po prvýkrát v živote. Možno teda budem plakať alebo robiť hluk. Budem sa snažiť byť potichu, ale nemôžem to zaručiť. Prosím, prepáčte mi. Moja mama pre vás prichystala balíček, v ktorom nájdete štuplíky do uší a sladkosti. Užite si cestu. Ďakujem".

Nakoniec sa však ukázalo, že svedomitá mama sa 10-hodinového letu s malým Junwoom obávala zbytočne - bábätko počas celej cesty nezaplakalo ani raz. Fotografie z letu na Facebooku zverejnil cestujúci Dave Corona. Snímky už videli tisícky užívateľov po celom svete - jedni sa zhodujú sa na tom, že išlo o pekné gesto voči ostatným pasažierom, ale druhá skupina ľudí si myslí, že plač dieťaťa je úplne prirodzený a spolucestujúci by mali byť ohľaduplnejší.