Klaudia Fiolová

Dnes o 20:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Ben Affleck prvý raz otvorene: Najviac v živote ľutujem rozvod s Jennifer. Aj keď ma svet odpísal, ona pri mne stála

Herec prvýkrát prehovoril o tom, ako prekonal svoju závislosť od alkoholu a čo sú jeho démoni.

Dvojica oznámila 30. júna 2015, že po desiatich rokoch manželstva sa rozvádzajú. — Foto: TASR

LOS ANGELES 29. februára - Ben Affleck prvýkrát prehovoril o svojej závislosti od alkoholu. Hoci to pre herca nebolo ľahké, prešiel kus cesty a konečne sa cíti dobre. V úprimnom rozhovore pre New York Times prezradil, čím si prešiel a čo považuje za najväčší omyl v jeho živote.

Najviac ľutuje rozvod s Jennifer Garner

Ako Ben povedal, najviac v živote ľutuje rozvod s Jennifer Garner. 47-ročný herec sa stále cíti vinný za to, že sa mu manželstvo rozpadlo. Herecký pár patril v Hollywoode medzi obľúbené a mnohí nechceli veriť, že sa rozvádzajú.

V roku 2015 sa rozišli a rozvod sa konal o 2 roky neskôr. Hoci médiá riešili ich rozpad vzťahu, Jennifer stála pri Benovi aj po rozvode a podporila ho počas liečenia.

Jennifer stála pri Benovi aj po rozvode Foto: Instagram/bendos_everyday

„Ľudia sa snažia cítiť lepšie vďaka alkoholu, závislosti od iných látok alebo aj vďaka sexu. Neskôr si však uvedomia, že to len zhoršuje ich stav, preto chcú ešte viac, aby tá bolesť odišla. Ale tá začína naozaj až vtedy. Je to ako nekonečný kruh, ktorý sa točí stále dokola a nemôžete sa z toho dostať. Takto to bolo v mojom prípade,“ vysvetlil úprimne, prečo sa dlho nevedel dostať z alkoholizmu.

Verejnosť herca rýchlo odpísala

Podľa jeho slov mal alkohol najprv pod kontrolou, ale po rozpade vzťahu s Jennifer pil viac a viac, čo viedlo k ešte väčším problémom. Ben sa veľmi hanbí za škody, ktoré spáchal, najmä tie v súkromí. „Urobil som veľa chýb, nehovorí sa mi o nich ľahko, ale musel som sa dať dokopy. Musel som sa zdvihnúť zo zeme, poučiť sa z chýb a ísť ďalej,“ hovorí Ben.

Najviac ho mrzí, že sa mu kvôli alkoholizmu rozpadlo manželstvo Foto: Instagram/benaffleck.jpg

Hoci sa herec snažil naplno venovať práci a získať čo najviac filmových úloh, nedarilo sa mu. Podľa jeho slov ho veľa ľudí po rozvode odpísalo a hlavne ženy na neho vyčítavo pozerali, že môže za rozpad dokonalého manželstva. Ben absolvoval už tretiu odvykačku.„Samozrejme, že sa za to veľmi hanbím. Najviac ma však mrzí to, že o mne na internete existujú videá, ktoré uvidia moje deti,“ povedal.

Jeho otec mal tiež problémy s alkoholom. „Čím som starší, tým viac chápem môjho otca. V našej rodine sa často objavoval alkoholizmus a psychické choroby,“ týmito slovami si spomenul na ťažké časy, ktorými si prešiel v detstve.

„Trvalo mi to dlho, kým som si priznal, že som alkoholik.“

Hercovi pomohli aj známe osobnosti, ktoré si tiež prešli ozdravovacím procesom, ako sú napríklad Bradley Cooper alebo Robert Downey Jr. „Počas uzdravenia som sa naučil veľmi dôležité ľudské hodnoty. Byť úprimný. Byť zodpovedný. Pomáhať iným ľuďom. Ospravedlniť sa, keď sa mýlim,“ uzavrel Ben.