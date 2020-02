TASR

Za vynášanie nepoužitých hlasovacích lístkov hrozí pokuta 33 eur

Za vynášanie nepoužitých hlasovacích lístkov z volebnej miestnosti hrozí pokuta vo výške 33 eur.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Bratislava 28. februára (TASR) - Za vynášanie nepoužitých hlasovacích lístkov z volebnej miestnosti hrozí pokuta vo výške 33 eur. Upozorňuje na to Ministerstvo vnútra (MV) SR na svojom webe. Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky, ktorá je na to určená.

Hlasovanie je tajné, volič je za plentou. Buď lístok vloží do obálky bez úprav, alebo zakrúžkuje najviac štyroch preferovaných kandidátov. Obálku následne vloží do volebnej schránky.

Je možné požiadať o prenosnú volebnú schránku

Občania, ktorí pre závažné, najmä zdravotné dôvody nemôžu prísť voliť do volebnej miestnosti, môžu požiadať okrskovú volebnú komisiu, aby im priniesla prenosnú volebnú schránku.

„V prípade hlasovania mimo volebnej miestnosti volič nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky znehodnotí pred členmi okrskovej volebnej komisie,“ informuje rezort vnútra. Z uznesenia štátnej volebnej komisie vyplýva, že tieto lístky volič nemôže vložiť do odpadkového koša.

Pri pomýlení sa treba požiadať o novú sadu lístkov a starú vrátiť

Ak sa volič pri úprave hlasovacieho lístka pomýli, musí vrátiť celú sadu lístkov a komisia mu vydá novú sadu. Hlas voliča v parlamentných voľbách bude podľa MV platný, aj keď bude hlasovací lístok zašpinený, pokreslený či natrhnutý. Musí z neho však byť jasné, ako volič hlasoval.

Parlamentné voľby sa budú konať 29. februára. Hlasovať v nich môžu všetci občania SR, ktorí budú mať v deň hlasovania aspoň 18 rokov. Voľby budú stáť viac ako 12,6 milióna eur. V ére samostatného Slovenska pôjde o ôsme parlamentné voľby v poradí. Na Slovensku sú viac ako štyri milióny oprávnených voličov.