Mladý vynálezca po moriach čistí aj rieky: Predstavil zariadenie, ktoré vyzbiera 50-tisíc kilogramov odpadu denne

Až neuveriteľných 80 % plastov z riek končí v oceánoch. Práve Interceptor by mohol tento problém v najbližších rokoch vyriešiť.

Na snímke je Boyan Slat. — Foto: Facebook - The Ocean Cleanup / AP

KALIFORNIA 28. februára - Boyan Slat sa v šestnástich rokoch vydal na dovolenku do Grécka. Bol zhrozený, keď videl, že sa v mori nachádza viac plastov ako rýb. Situácia mu nebola ľahostajná a povedal si, že s tým musí niečo urobiť. O dva roky neskôr založil organizáciu The Ocean Cleanup. Už koncom roka 2019 dosiahol prvé veľké úspechy. Prednedávnom však prišiel s myšlienkou solárnych člnov, ktoré zbierajú plasty z riek a bránia im prenikať do oceánov, uvádza portál Bored Panda.

Dosiahol prvý veľký úspech

25-ročný Boyan Slat rieši problém znečistenia oceánov od roku 2011. V roku 2019 dosiahol prvé veľké úspechy. Zariadenie, ktoré si prešlo niekoľkými revíziami, prvýkrát v histórii zachytilo a udržalo plasty. Čistiaci systém je navrhnutý tak, aby nezhromažďoval len rybárske siete, ale aj veľké plastové predmety či mikroplasty.

Čistička je zložená z 12 metrov dlhého potrubia, ktoré je paradoxne vyrobené z plastu. Vzduch vo vnútri zabezpečuje, že potrubie pláva na hladine mora v oblúku. Do vody je spustený nylon, ktorý tvorí obriu lopatku. Tá slúži na zachytávanie plastových odpadkov, pričom ryby nie sú ohrozené.

Čln, ktorý dokáže vyzbierať enormné množstvo odpadu

Prednedávnom však prišiel s návrhom solárneho člnu „Interceptor“, ktorý dokáže denne vyzbierať až 50-tisíc kilogramov odpadu, ktorý by sa za bežných okolností dostal do mora, a následne do oceánov. V optimálnych podmienkach dokáže vyzbierať aj dvojnásobné množstvo.

Zaujímavosťou však je, že až neuveriteľných 80 % plastov z riek končí v oceánoch. Práve Interceptor by mohol tento problém v najbližších rokoch vyriešiť.

Čln je navrhnutý tak, aby nasával z riek odpad, ktorý sa bude na pobreží recyklovať. Zariadenia pracovali na vyčistení riek Klang v Kuala Lumpur a Cengkarenf Drain v Jakarte. V dôsledku povodní sa Interceptor pokazil a tím odborníkov navrhoval ďalšie možné riešenia. Podľa informácií The Ocean Cleanup, po opravách, ktoré vykonali technici, by mal byť Interceptor 001 v Jakarte opäť funkčný.

V dnešných dňoch sa toto zariadenie presúva do Dominikánskej republiky, kde bude čistiť rieky, uvádza The Ocean Cleanup na Facebooku.