NHL: Montreal prehral aj napriek dvom bodom Tatara. Ten si vytvoril kariérne maximum

New York 28. februára (TASR) - Hokejisti Montrealu prehrali v zápase zámorskej NHL na domácom ľade s New York Rangers 2:5 napriek gólu a asistencii slovenského útočníka Tomáša Tatara. Ten má už v sezóne na konte 22 gólov a 36 asistencií, čím si vyrovnal kariérne maximum.

Boston zvíťazil doma nad Dallasom 4:3 aj vďaka 31 úspešným zákrokom slovenského brankára Jaroslava Haláka. Kapitán Bruins Zdeno Chára nebodoval, rovnako ako v drese Dallasu obranca Andrej Sekera.

Toronto zvíťazilo na Floride 5:3 aj vďaka jednej asistencii slovenského obrancu Martina Marinčina. Ten strávil na ľade vyše 20 minút a zaznamenal druhú asistenciu v sezóne.

Výsledky:

Boston - Dallas 4:3, Florida - Toronto 3:5 (za hostí M. MARINČIN 0+1), Montreal - New York Rangers 2:5 (za domácich T. TATAR 1+1), Tampa Bay - Chicago 2:5, Detroit - Minnesota 1:7, Ottawa - Vancouver 5:2, Nashville - Calgary 4:3 pp, St. Louis - New York Islanders 3:2 pp, Winnipeg - Washington 3:0, San Jose - New Jersey 3:2 pp