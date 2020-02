TASR

Tipsport liga: Weiss musí ísť na operáciu, okrem Slovana mal aj iné ponuky

Slovenský futbalový reprezentant Vladimír Weiss sa stal vo štvrtok definitívne hráčom slovenského majstra ŠK Slovan Bratislava.

Bratislava 27. februára (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Vladimír Weiss sa stal vo štvrtok definitívne hráčom slovenského majstra ŠK Slovan Bratislava. Skôr než odohrá za "belasých" prvý duel, musí vyriešiť zdravotný problém s pruhom, v najbližších dňoch ho čaká operácia.

Weiss podpísal zmluvu so Slovanom na 1,5 roka. „Pre klub aj pre fanúšikov je to veľký deň. Som rád, že sme otázku jeho príchodu vyriešili. Rozprávať sa o jeho kvalitách je zbytočné. Prichádza k nám adekvátna náhrada za Andraža Šporara. Verím, že sa dá rýchlo zdravotne do poriadku,“ uviedol vo štvrtok na tlačovej konferencii Ivan Kmotrík, generálny riaditeľ Slovana.

Trápia ho bolesti chrbta, pôvod nevedeli dlho zistiť

O príchode ofenzívneho stredopoliara do kádra slovenského majstra sa šepkalo už dlhšie, koncom decembra ukončil pôsobenie v katarskom klube Al-Gharafa. „My sme mali o neho záujem dlhodobo, sledovali sme jeho zdravotný stav. Vlado podstúpil posledné vyšetrenia, musí absolvovať operáciu pruhu, ale nejde o nič dramatické. Nechceme nič uponáhľať, našim cieľom je, aby sa dal stopercentne do poriadku,“ dodal Kmotrík.

Na snímke nová posila ŠK Slovan Bratislava Vladimír Weiss ml. Foto: TASR/Martin Baumann

Weissa trápili v uplynulom období počas hry bolesti chrbta, dlho nevedel zistiť ich pôvod. „Bol som u lekárky, ktorá sa tomuto problému dlho venuje. Pozitívne bolo, že mi konečne odhalila príčinu bolesti. Čaká ma operácia, ale nevedel som dlhšie, čo mi je, takže som rád, že sa tohto problému zbavím. Ďakujem všetkým ľuďom, ktorí ma do Slovana priviedli a verím, že sa dám čím skôr dokopy," uviedol Weiss.

Slovan nebol posledná voľba

O jeho služby mali záujem aj iné kluby, ponuke Slovana bol však naklonený najviac. „Slovan nebol moja posledná voľba, mal som ponuky z Emirátov, z Nottinghamu Forest i Olympiakosu Pireus. Definitívne sme sa dohodli po zápase Slovana v Trnave. S Ivanom Kmotríkom sme sa dohodli len na tom, že sa musím dať zdravotne dokopy, v čom mi vyhovel. Pomohol mi a ja verím, že ak sa dám dokopy, pomôžem ja Slovanu. Som spokojný, že som tu. Mám veľkú motiváciu dať sa do poriadku, chcem stihnúť koniec sezóny a v lete sa stopercentne pripraviť na boje o Ligu majstrov. Ja som vedel, že k tejto spolupráci raz príde, ale možno som netušil, že to príde tak skoro. Chcem poďakovať aj médiám, že pozitívne písali o mojom príchode a aj fanúšikom, ktorí ma motivovali.“

Jeho otec Vladimír Weiss starší chcel ešte vidieť syna v jednej zo špičkových líg, ale prestup do Slovana mu napokon odobril. „S otcom som sa radil, ale o Slovane som mu povedal, až keď som sa rozhodol. Želal si, aby som sa ešte ukázal v Anglicku po ponuke od Nottinghamu, ale pochopil ma.“

Nosiť bude číslo 79

V Slovane bude nosiť číslo 79, mužstvo videl v zápase proti Trenčínu. Kvalita kádra sa mu pozdáva. „S tým číslom je to dlhá história. Toto číslo som mal v Olympiakose Pireus, keď som sa dal dokopy s mojou manželkou, tak preto. Mužstvo sa mi pozdáva, je v ňom veľa kvalitných futbalistov, či už Moha, Čavrič a ďalší," vyjadril sa Weiss a s úsmevom dodal: „Pozeral som súpisku, zistil som, že som asi druhý najstarší. Takže verím, že budem kapitán.“

Motiváciou pre Weissa je aj návrat do reprezentácie. Po tom, čo sa ospravedlnil trénerovi SR Pavlovi Hapalovi, túži opäť obliecť dres Slovenska. „Chcem sa vrátiť, ale pomôžu mi k tomu iba dobré výkony. Pevne verím, že sa chalani prebojujú na Euro,“ uzavrel 30-ročný futbalista.