Dnes o 15:35 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní EWBL: Piešťanské Čajky vyhrali v Rostove, majú sľubný náskok

Ilustračné foto — Foto: TASR/Martin Palkovič

Rostov nad Donom 26. februára (TASR) - Basketbalistky Piešťanských Čajok vyhrali v prvom zápase štvrťfinále EWBL na palubovke ruského SFEDU Rostov nad Donom 77:70.

Odveta je na programe v sobotu 29. februára o 17.00 h v Piešťanoch.

SFEDU Rostov nad Donom - Piešťanské Čajky 70:77 (38:45) Najviac bodov: Zajcevová 20, Mirošnikovová 17, Osipovová 10 - Januaryová 29, Páleníková 15, Hamilton-Carterová 9, 280 divákov

Hlas po zápase:

Richard Kucsa, tréner Piešťanských Čajok: „Z pohľadu výsledku môžeme byť len spokojní, sedembodový náskok do odvety je veľmi sľubný, no stále nie je nič rozhodnuté. Sme len na polceste. Stál proti nám veľmi húževnatý a agresívny súper a som rád, že dievčatá sa s tým popasovali. V sobotu to určite nebude jednoduché, no budeme mať výhodu domáceho prostredia a verím, že za podpory nášho skvelého publika vybojujeme postup do Final Four EWBL, čo by sa nám podarilo prvýkrát v histórii.“