Adriana z Paci Pac: Deti sú najväčší kritici. Nemajú problém vám rovno povedať, že ich nebavíte

Hoci sa na prvý pohľad zdá, že s detskými pesničkami sa dá ľahko preraziť, sú za tým dlhé roky práce.

BRATISLAVA 1. marec - Jej pesničky poznajú deti naspamäť. Adriana Pešinová si získala srdcia tých najmenších a s Máriom Pražencom vystupujú v skupine Paci Pac. Pri tomto duu spozornejú aj dospelí, ktorí vďaka svojim ratolestiam poznajú hádam všetky ich pesničky.

Do štúdia Dobrých novín zavítala usmievavá speváčka, ktorá vystupuje pod menom Paci. V rozhovore prezradila, aké odozvy dostáva od rodičov, ale aj to, ako vznikajú obľúbené detské hity.

Deti v predškolskom veku vedia najviac zaujať dupaním a tlieskaním

Pesnička Slon na YouTube prekonala viac ako 112 miliónov videní. Dvojica presne vie, ako zaujať tých najmenších. „Naše cieľové publikum sú vlastne deti v predškolskom veku. Práve na nich funguje dupanie a tlieskanie, ktoré ich my učíme v našich skladbách. A keď sa naučia nakoniec aj jedno, aj druhé, strašne ich to baví a robia to stále dookola,“ hovorí Adriana.

Ako sama prezradila, najväčší dôraz kladú na melódiu pesničky, ktorá musí byť pre deti chytľavá.

Duo Paci Pac — Foto: Archív Paci Pac

Na koncertoch sa objavujú aj ľudia v maskách — Foto: Archív Paci Pac

Deti sa s Adrianou najradšej fotia po koncerte — Foto: Archív Paci Pac

Adrianu spoznávajú dospelí najviac vďaka jej hlasu. Keď nemá copy a červené líčka, tak ju deti neregistrujú vôbec. „Najviac ma na ulici spoznávajú oteckovia. Chcú sa so mnou odfotiť a vyhovárajú sa na svoje deti, že kvôli nim chcú fotku, hoci detičky nevedia, že som to ja, Paci,“ smeje sa herečka.

Od konkurencie sa líšia tým, že sa deti snažia „vyblázniť“

Hoci je na slovenskom trhu mnoho detských projektov, nie každý je úspešný. Možno sa to ľuďom zdá ľahké, no nevidia za tým prácu, ktorú skupiny robia. Podľa Adriany stojí za ich úspechom práve to, že sú takí koncertní a blázniví.

„My nie sme žiadne divadielko a nesústreďujeme sa len na to, aby sme deti niečo naučili. Ide nám skôr o to, aby sa na našich pesničkách vybláznili a po koncerte rovno išli spať unavení do postele,“ hovorí speváčka.